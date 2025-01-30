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七仙羽2025蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬羊：駕駛人士易發生車禍【附影片】

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

玄學家七仙羽師傅講解肖羊人士運程。

七仙羽/七師傅2025蛇年運程/屬羊/肖羊】對於屬羊的朋友來說，七師傅建議要收歛下脾氣，因為屬羊人士比較易暴燥及衝動，踏入新一年更要多加注意。七師傅說：「特別是駕駛人士在路上行駛車子時，別跟人嗌交，亦切忌跟人追逐，因為今年屬羊人士容易遇上車禍。」

專題影片
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬羊：駕駛人士易發生車禍

七仙羽2025蛇年生肖運程｜屬羊駕駛人士易發生車禍

七師傅給予屬羊人士的錦囊，今年緊記要保持心平氣和，多點拿著佛珠念「南無阿彌陀佛」，養成每天念經的習慣，修心養性，多點打坐和襌修。

屬羊人士於蛇年整體運程不錯，只要戒掉吃補品，飲食清淡多吃蔬菜，亦有助保持心境平和。

七仙羽2025蛇年生肖運程｜七師傅點評運程：

肖羊年份：1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003

  • 事業運：將面臨不少考驗，例如工作量增加和職場競爭激烈，但同時也是展示能力和提升自我價值的好機會。
  • 財運：需要更加精明和謹慎，避免不必要的大筆開支。
  • 感情運：將會相對穩定，是深化關係的好時機。
  • 健康運：要注意季節變化對身體的影響。

七仙羽2025蛇年生肖運程｜屬羊藝人代表

1991年代表：

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+12
+11

1967及1979年代表：

點擊圖片放大
+13
+12

七仙羽師傅2025蛇年12生肖運程全集：

七師傅蛇年12生肖運勢排行榜　屬雞續當旺2個生肖犯雙重太歲

七師傅2025屬蛇運程：犯太歲年要多做善事
七師傅2025屬馬運程：迎來收獲之年
七師傅2025屬羊運程：駕駛人士易發生車禍
七師傅2025屬猴運程：犯太歲要靠睡覺改運
七師傅2025屬雞運程：今年鴻運當頭要好好把握
七師傅2025屬狗運程：要注意或有第三者出現
七師傅2025屬豬運程：犯太歲別再「躺平」
七師傅2025屬鼠運程：運勢比往年提升5成
七師傅2025屬牛運程：踏入蛇年減吃一類食物
七師傅2025屬虎運程：出行容易遇上小波折
七師傅2025屬兔運程：衰足3年後整體運勢提升
七師傅2025屬龍運程：整體運勢比往年好

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