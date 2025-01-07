結業潮︱王牌冰室兩年內執9間　直擊最後一間鰂魚涌店結業

▲ 位於鰂魚涌最後一間的王牌冰室結業。

【結業潮/王牌冰室/連鎖冰室】本港結業潮未停，多間連鎖茶餐廳及冰室相繼結業，甚至乎連老字號都捱不住。在疫情期間擴張至9間分店的「王牌冰室」，日前位於鰂魚涌的最後一間分店結業。

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TOPick記者到位於鰂魚涌的「王牌冰室」視察，從店外的玻璃窗望進店內，見到人去樓空一遍凌亂，現場更傳來一陣油膱味，店內「是是旦旦叉燒蛋飯」的燈牌已熄，門外掛有休息牌。

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王牌冰室的創辦人鍾情冰室文化，以「延續冰室經典」為目標開業，冰室主打瑞士汁撈公仔麵、特濃牛乳炒滑蛋叉燒蝦仁飯、脆炸肉絲炒麵等經典港式風味。

王牌冰室以特濃沙嗲牛麵等打響名堂，全盛時期於尖沙咀、九龍灣、鰂魚涌等旺區都有分店，遍佈港九新界。唯疫情過後，多間分店陸續結業，王牌冰室9間分店全線結業，連鎖冰室正式落幕。

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