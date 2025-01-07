腦中風｜8年前突發腦中風　78歲伯伯每日堅持1件事奇蹟康復

▲ 內地一名78歲老翁在8年前突發腦中風，每日堅持做1件事，最終奇蹟康復。

【腦中風／飲食／運動】內地一名78歲老人8年前曾突發腦中風，病後為免麻煩到家人，8年來每日堅持做一件事，如今已成功恢復健康、行動自如，呼籲大眾想維持健康，便要養成勤快的好習慣。

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小紅書博主「閒聊北京」日前於平台上分享上述訪問故事，該名居於北京的老人8年前突發腦中風，腦中風病發當日到院扎了4日針，通血管13日後，出院後醫生叫他自己走回家，表示：「這病你得走，走完了就行了。」、「要多說話，否則腦袋便麻木了，漸漸便會說不上話。」

為了不讓病情影響到家人，他便開始遵循醫囑，每日堅持多走動，久而久之四肢回暖、手腳變得靈活，頸椎不適亦獲得改善，平日亦可以自行洗衣服、晾衣服，笑言：「這個病你必需走！」

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腦中風｜8年前突患腦中風 靠3招奇蹟康復

老人解釋指，患上腦中風後他便透過以下飲食、活動及多說話3大重點來進行復健，而身體上肌肉萎縮的地方，他會多用手拍打，不久後不靈活的地方便開始漸漸恢復：

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由於長期到公園做運動，久而久之與公園的老人家們成為朋友，因此老人經常孤身到公園散步，家人仍非常放心，而他亦會對公園內老人分享經歷，建議大家要讓成勤快的好習慣，不偷懶便是保持健康的不二法門。

腦中風｜腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾接受訪問，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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盧醫生指出，中風常見的風險因素包括高血壓、高血脂、高血糖等，經常吸煙、吃煎炸油膩的食物、少做運動也會增加中風風險，建議年輕人應少吸煙，注意飲食均衡，多運動，定時做身體檢查，特別是家族有心臟病病史或糖尿病病史的人。

腦中風｜中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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資料來源：小紅書@閒聊北京

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