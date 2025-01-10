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防癌飲食｜醫生推介1種「神級抗癌蔬菜」　乳癌風險大降70％比大蒜更有效【附防癌食物清單一覽】

健康資訊

發布時間： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【防癌／蔥／韭菜／洋蔥／抗癌】薑蔥蒜不僅是用來爆香油鑊，增加菜式風味，多吃更能夠抗癌防癌。有醫生推薦多吃蔥類蔬菜能夠降低患癌風險，其中一種更推薦女士們應多食，降低患上乳癌的風險足足高達70%。

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防癌蔬菜｜4種抗癌蔬菜 最推韭菜乳癌風險降70%

台灣急診科醫生張適恆在其YouTube頻道發布影片，指出蔥屬蔬菜，包括蔥、韭菜、洋蔥等，富含多種能抑制癌細胞的有機硫化物，與槲皮素和類黃酮等植化素。過往有研究指出，多吃大蒜能夠抑制癌細胞，因大蒜含有機硫化物，亦正因如此，不少人怕吃大蒜後會有口氣的尷尬情況。張適恆舉出4種同樣有抗癌防癌功效的蔥屬蔬菜，逐一說明各自的食用方法和抗癌營養素：

1. 洋蔥

洋蔥富含多酚類物質和硫化物，不同烹煮方式能夠分別激活兩種抗癌營養素。張適恆建議生吃洋蔥，能夠保留最多硫化物，有抗癌的功效。不少人對於生洋蔥嗆辣的味道敬而遠之，張適恆建議烹調上可以先把洋蔥切開後放置10分鐘，再將生洋蔥拌進沙律或菜式，就能夠保留最多的硫化物。

此外，如果想吸收洋蔥裡面的抗氧化物——多酚類物質，如槲皮素，可以低溫加熱激活這種物質，增加攝取量。他建議最好的煮法是用第二輪的油鍋煎熟，溫度約攝氏160度煎煮4至8分鐘，在洋蔥變成黃色前就關火。

2. 大蒜

大蒜富含大蒜素，同樣是一種有抗癌功效的硫化物，每天攝取10克就足夠。另外，可以採用切碎方式或是放置10分鐘後新鮮生吃，就能夠保留最多的硫化素。

3. 蔥

吃法與大蒜和洋蔥類同，不論生吃或低溫烹調都能夠釋出大量抗氧化物，達至防癌抗癌的功效。張適恆續指，蔥綠和蔥白富含不同營養價值，蔥白富含大量硫化物，而蔥綠含高密度植化素、多種維他命和礦物質，惟提醒食用前要清洗乾淨，避免感染甲型肝炎。

4. 韭菜

張適恆推薦女士們可以多吃韭菜預防乳癌，他引述過往研究指出，有吃大量韭菜習慣的女士，患乳癌的風險驟降70%，相比起大蒜更要高。張適恆指出，若怕蔥類蔬菜的辛辣味，韭菜比起大蒜等蔥屬蔬菜更容易入口；但畢竟仍含有硫化物，飯後口氣味還是很濃的，建議飯後可吃一些可以中和硫化物分子的食物，如檸檬、香菜、牛奶或蘋果，能夠潔淨口氣、帶走硫化物的氣味。此外喝茶、咖啡，或者是蘋果醋也會有幫助。

張適恆亦引用大型流行病學研究顯示，每天吃最多蔥屬蔬菜的人，包括胃、頭頸癌、食道癌、大腸癌、肺癌、攝護腺癌、乳癌風險都會降低，具有優於其他蔬菜的防癌能力，故建議將這種蔬菜每天入饌。

防癌飲食｜營養師推薦「抗癌3寶」

台灣營養師劉怡里近日在個人Facebook專頁發文，指出天然辛香料中的薑、蔥及蒜是「抗癌3寶」，平日多吃有助抗癌及抗疲勞，而它們又各自具有不同功能。

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抗癌蔬菜｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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健康養生｜6招防癌養生之道

內地中醫師常旭曾在社交平台「小紅書」拆解了6招防癌養生之道，呼籲平日應照顧好身體，勿要趁身體健康時肆無忌憚，一旦不幸患上大病，便恐「神醫都難救」。

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