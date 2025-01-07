小學測考｜部分官津校聖誕假期後立即測考　輔導員聖誕接學生求助稱「開心唔起」

▲ 資助小學校長會副主席陳淑儀表示，學校安排在長假期後立即測考，做法並不合適，認為最少要隔1至2周才較理想。（資料圖片）

教育局去年推出指引，要求小學「應盡量避免在緊接長假期後安排測考」，但指引推出首學年後，有不少學校未能依從指引，部分更安排學生假期後復課當天立即進行測考。有教育界人士認為有關情況不理想，擔心會增加學生學習壓力。

有輔導人員確實在剛過去的聖誕假接獲學生求助，建議學校調整考試時間表。

資助小學校長：最少要隔1至2周才安排測考

近日有報道指全港至少55間官津小學在聖誕假期後一周內安排測考，其中9間更是在復課首天或翌日進行測考。資助小學校長會副主席陳淑儀今在電台節目表示，學校安排在長假期後立即測考的做法並不合適，認為最少相隔1至2周才較理想。

她指出，由於部分學校仍維持每學年「兩測兩考」，即兩次測驗、兩次考試的安排，首次測驗通常會安排在11月，上學期考試則約1月進行，故很難避開長假期後的時段進行，惟學校在編排校曆表時應有相應安排；另有部分學校是「三考」，分別安排在11 月、3月及6月考試，上述月份考試便可避免長假後測考的問題。

陳淑儀說，留意到坊間有兩批家長聲音，部分人認為長假期後考試，讓在職家長可以有足夠時間陪伴子女溫習；而另一部分人則認為，不希望子女花整個假期應付學業，無法輕鬆放假。

資深心理輔導員：學生假期時玩樂感內疚 影響家庭成員情緒

香港中華基督教青年會輔導組主管、資深心理輔導員葉思雅認為，如果在假期後安排考試，校方應避免給予額外功課，亦建議調整考試時間表，在每科考試之間設休息日，或將重要科目的考試日期分開，甚至拖長考試日程。她指，不僅是學生應付假期後的考試壓力大，家庭成員亦會互相影響，學童情緒差就會影響其他家庭成員，帶來惡性循環。

葉思雅指，機構一般在學校考試前後接獲的求助個案都會較多，多數求助人都是家長，部分是高中學生，不少需要輔導的學生都未必能直接說出壓力源頭，甚至有自殘傾向。其所屬機構在過去的聖誕新年長假期間亦有接獲求助，有學生為了應付假期後的考試感到很大壓力，稱「壓力大到開心都開心唔起」，即使外出玩樂時都會感內疚，「驚人哋溫緊書，自己咁樣唞一唞係咪有錯。」

另外，她亦提醒學生不要視求助及接受輔導為羞恥，強調抒發空間的重要性，而向朋輩傾訴亦會有幫助。

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