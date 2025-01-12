旅行挑戰｜男子挑戰北京乘搭巴士到香港　跨66城市耗時13日車費僅$XXX

▲ 男子挑戰北京乘搭巴士到香港，跨66城市耗時13日車費僅$XXX ，獲近10萬人點讚關注行程。

【巴士 / 行程 / 旅行】從北京到香港直線距離近2,000公里，遊客通常會選擇乘搭飛機，飛行時間約3小時。不過，近日有旅行博主挑戰全程以巴士代步，由北京出發，途徑66個城市，耗時13日抵達香港，全程獲近10萬網民關注及讃好。

博主以「挑戰從北京坐公交（巴士）去香港」為標題連續上傳13集短片，記錄每日行程。他第一日由北京天安門出發，乘搭1號線路巴士開始此次挑戰，中途橫跨河北、山東、江蘇、安徽、浙江、福建及廣東7個省份，66座城市，途經3,100個站點抵達香港港島區。

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旅行挑戰｜北京搭巴士耗時13日抵港

博主於第13日由落馬洲口岸入境香港後，先乘搭新界75路線小巴前往元朗，於茶餐廳品嚐特色食物，後轉乘輕鐵至屯門接巴士站，乘搭960路線巴士至此次旅行的終點站港島。全程共耗時13日，膳食及交通費用共花費2,800元，其中，全程車費共花費約800元（793.6元人民幣）。

博主在行程沿路品嚐多地美食、參觀博物館及與當地市民交流，他在結局短片中感慨道，「終點雖在香港，但收穫更多的是每座城市的獨特記憶。」

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旅行挑戰｜獲近10萬網民讃好：獨特的經歷！

此次挑戰收穫網民讃好及關注近10萬，最後一集抵達香港的影片共獲1.1萬網民按讚及近2,000條留言。

網民紛紛稱讚博主熱血、有毅力，「很酷的挑戰」、「香港歡迎你」、「人生的獨特經歷」、「有這種毅力幹什麼都會成功的」、「人這輩子總得有點瘋狂的事情」、「感覺博主一輪南下，對不同的城市文化和食物都有了解，對這樣的旅行很有熱情」；更有人催促博主更新新的續集挑戰「捨不得，要不再拍一個從香港坐客車到拉薩的吧」。

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