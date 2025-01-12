  • 13°C
香港時間：2025112日 (日) 10:51

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅行挑戰｜男子挑戰北京乘搭巴士到香港　跨66城市耗時13日車費僅$XXX

社會

撰文： 王月明

發布時間： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

男子挑戰北京乘搭巴士到香港，跨66城市耗時13日車費僅$XXX ，獲近10萬人點讚關注行程。

【巴士 / 行程 / 旅行】從北京到香港直線距離近2,000公里，遊客通常會選擇乘搭飛機，飛行時間約3小時。不過，近日有旅行博主挑戰全程以巴士代步，由北京出發，途徑66個城市，耗時13日抵達香港，全程獲近10萬網民關注及讃好。

博主以「挑戰從北京坐公交（巴士）去香港」為標題連續上傳13集短片，記錄每日行程。他第一日由北京天安門出發，乘搭1號線路巴士開始此次挑戰，中途橫跨河北、山東、江蘇、安徽、浙江、福建及廣東7個省份，66座城市，途經3,100個站點抵達香港港島區。

執行李技巧｜冬天去旅行點避免行李超重？　空姐傳授3大執喼禁忌：唔好帶呢樣嘢

點擊圖片放大
+4
+3

旅行挑戰｜北京搭巴士耗時13日抵港

博主於第13日由落馬洲口岸入境香港後，先乘搭新界75路線小巴前往元朗，於茶餐廳品嚐特色食物，後轉乘輕鐵至屯門接巴士站，乘搭960路線巴士至此次旅行的終點站港島。全程共耗時13日，膳食及交通費用共花費2,800元，其中，全程車費共花費約800元（793.6元人民幣）。

博主在行程沿路品嚐多地美食、參觀博物館及與當地市民交流，他在結局短片中感慨道，「終點雖在香港，但收穫更多的是每座城市的獨特記憶。」

點擊圖片放大
+6
+5

旅行挑戰｜獲近10萬網民讃好：獨特的經歷！

此次挑戰收穫網民讃好及關注近10萬，最後一集抵達香港的影片共獲1.1萬網民按讚及近2,000條留言。

網民紛紛稱讚博主熱血、有毅力，「很酷的挑戰」、「香港歡迎你」、「人生的獨特經歷」、「有這種毅力幹什麼都會成功的」、「人這輩子總得有點瘋狂的事情」、「感覺博主一輪南下，對不同的城市文化和食物都有了解，對這樣的旅行很有熱情」；更有人催促博主更新新的續集挑戰「捨不得，要不再拍一個從香港坐客車到拉薩的吧」。

職場文化｜港男欲請假回鄉祭祖　老闆質疑去旅行要求拍1物證明捱轟

日本旅遊2025｜日本旅行必看5大新規　入境預先過關/乘車規定/夜間禁酒

小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血

最新影片推介：

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

職場文化｜港男欲請假回鄉祭祖　老闆質疑去旅行要求拍1物證明捱轟
10:55 2024/10/10
職場文化｜港男欲請假回鄉祭祖　老闆質疑去旅行要求拍1物證明捱轟
執行李技巧｜冬天去旅行點避免行李超重？　空姐傳授3大執喼禁忌：唔好帶呢樣嘢
19:10 2024/12/06
執行李技巧｜冬天去旅行點避免行李超重？　空姐傳授3大執喼禁忌：唔好帶呢樣嘢
日本旅遊2025｜日本旅行必看5大新規　入境預先過關/乘車規定/夜間禁酒
09:49 2024/12/28
日本旅遊2025｜日本旅行必看5大新規　入境預先過關/乘車規定/夜間禁酒
小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血
10:38 2024/10/07
小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血

你可能感興趣

職場文化｜港男欲請假回鄉祭祖　老闆質疑去旅行要求拍1物證明捱轟
10:55 2024/10/10
職場文化｜港男欲請假回鄉祭祖　老闆質疑去旅行要求拍1物證明捱轟
執行李技巧｜冬天去旅行點避免行李超重？　空姐傳授3大執喼禁忌：唔好帶呢樣嘢
19:10 2024/12/06
執行李技巧｜冬天去旅行點避免行李超重？　空姐傳授3大執喼禁忌：唔好帶呢樣嘢
日本旅遊2025｜日本旅行必看5大新規　入境預先過關/乘車規定/夜間禁酒
09:49 2024/12/28
日本旅遊2025｜日本旅行必看5大新規　入境預先過關/乘車規定/夜間禁酒
香港島 香港 北京 旅遊行程 巴士 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

的士司機｜車資$90乘客稱只有$29不夠付　的士司機報警後咁解決大讚：好警察！
的士司機｜車資$90乘客稱只有$29不夠付　的士司機報警後咁解決大讚：好警察！
心臟病｜冠心病趨年輕化無症狀難預警　CT-FFR檢查解決「灰色地帶」個案免除通波仔
心臟病｜冠心病趨年輕化無症狀難預警　CT-FFR檢查解決「灰色地帶」個案免除通波仔
急症室最長等候時間（01月12日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月12日 時間04:05）
凡士林用途｜凡士林8大妙用方法+1個隱藏用法曝光　張柏芝鄧紫棋自製面膜急救乾燥肌膚
凡士林用途｜凡士林8大妙用方法+1個隱藏用法曝光　張柏芝鄧紫棋自製面膜急救乾燥肌膚