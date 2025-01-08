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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬猴：犯太歲要靠睡覺改運

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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玄學家七仙羽師傅講解屬猴人士於2025年的運程。

七仙羽/七師傅2025蛇年運程/屬猴/肖猴】屬猴的朋友在2025年為「太歲刑合年」，七師傅建議多睡覺來提升陽氣，可以有助改逆轉運勢。七師傅說：「睡覺可以幫你養『運』，睡覺是補陽氣的最佳時機，補陽氣分『真補』和『假補』，『真補』就曬太陽，『假補』就是靠睡覺，睡覺是可以大補。當一個人運氣不好時，可以出外運動、曬太陽以及睡覺。」

七仙羽師傅2025蛇年運程｜屬猴多跟「三合」生肖相處

七師傅給予屬猴人士的錦囊，今年要多跟「三合」生肖人士相處，猴跟鼠和龍為好朋友，運氣好的他們可以帶旺你，七師傅建議可以養倉鼠做寵物，或者多望著老鼠和龍的照片。

另外，投資方面，屬猴人士要小心，別再蠢蠢欲動，今年若想置業要再等待下。

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七仙羽師傅2025蛇年運程｜七師傅點評運程：

肖猴年份：1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004

  • 事業運：可能會遇到一些挑戰，但這些正是檢驗你能力和增長專業技能的機會。積極面對挑戰，主動學習新技能，將有助你在行業內脱穎而出
  • 財運：這一年可能須更謹慎地管理財務，避免不必要的開支，為未來的大計劃儲蓄
  • 健康運：注意勞逸結合，防止過度工作帶來的身體負擔
  • 感情運：需要投入更多時間和精力來維護和深化關係。

七仙羽師傅2025蛇年運程｜肖猴藝人代表

1992年代表：

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+18
+17

1980年出生代表：

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+14
+13

1968年代表：

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+5
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