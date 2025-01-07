  • 17°C
香港時間：202517日 (二) 19:28

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全民造星丨29歲前女團成員與男友搬入「豪宅村屋」　愛巢空間充足期待入住即做一件事

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

29歲前女團成員與男友搬入「豪宅村屋」。

【Viu Tv／全民造星 / 陳葦璇／豪宅／As One 】前As One女子歌唱組合成員兼 ViuTV選秀節目《全民造星III》的亞軍得主陳葦璇，近年「落力」拍攝及更新YouTube片，似乎有意轉行進軍KOL界。

就在早日前，她於YouTube新推影片「Empty House Tour」，向網民開心分享即將搬入的「村屋豪宅」！

璇識執屋丨孝順女盼患腦退化症媽媽好好養病　星級收納師陳葦璇出手幫忙

前女團成員丨搬入700呎村屋

現年29歲的陳葦璇早在2023年「上車」買屋，不過目前與圈外男朋友在外租屋住。她亦在近日於社交平台上拍片分享即將搬入的新屋，並解釋爲何選擇租村屋，她表示起初擔心不能剋服村屋需爬樓梯的問題，但最終還是被「村屋豪宅」的裝修設計所吸引，立即決定租住這村屋。

陳葦璇表示，這村屋約700呎，進入門口後便見到迴旋樓梯，步上之後，映入眼簾的是一個開放式廚房，以玻璃去做間隔。陳葦璇興奮表示，「我第一眼最鐘意嘅（設計）就喺Open Kitchen！」，大讚厨房採光度極佳，並表示非常滿意廚房極大的收納空間。

點擊圖片放大
+7
+6

隨即來到「非常四正」的超大客廳，影片可見客廳空間感十足，足以讓陳葦璇跑來跑去外，她同樣稱讚大廳採光具佳，形容可以想象到自己在這裏和男朋友及寵物狗，以及大批朋友進行各式活動。

來到厠所，陳葦璇更是直言「冇得頂」，稱讚浴室空間大，無論梳洗的地方亦或者鏡子都特別大，她表示最愛的就是這個目測可以容納三個陳葦璇的極大浴缸，坦言期待可以與「成家人」包括愛犬一起沖涼。

此外，這間村屋包含兩層，陳葦璇可由「內梯」上天台。一上到天台，映入眼簾的是一個極開揚的山景，惹得陳葦璇一連驚嘆「係大自然啊！」天臺圍欄設計採用大片玻璃，令視野更添一望無際的空間感。

陳葦璇最後表示：「非常期待入住的生活！」，並形容能找到一個各方面都合適的單位屬非常難得。她又補充，村屋月租為「兩萬多少少」，包一個車位，因此不少網民都留言感嘆這間村屋又平又正。

點擊圖片放大
+17
+16

前女團成員丨與男友不時放閃

陳葦璇目前與圈外男友感情穩定，二人經常外出旅遊和「放閃」，可謂羡煞旁人。同時，她亦大方稱讚男友拍攝技巧一流，故此陳葦璇的IG亦不乏靚相。

點擊圖片放大
+14
+13
  •  

    •  

    最新影片推介：

    湊得輕鬆啲
    星兒媽媽丨與契仔相處尋回當母親的感覺　倪詩蓓無悔為養育自閉兒棄結婚：決定了就堅決走下去

    🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    璇識執屋丨孝順女盼患腦退化症媽媽好好養病　星級收納師陳葦璇出手幫忙
    12:43 2024/07/11
    璇識執屋丨孝順女盼患腦退化症媽媽好好養病　星級收納師陳葦璇出手幫忙
    中年好聲音3丨海兒當眾向羅逸軒「示愛」　音樂女神欣賞孝順暖男： 我鍾意！
    19:24 2024/11/15
    中年好聲音3丨海兒當眾向羅逸軒「示愛」　音樂女神欣賞孝順暖男： 我鍾意！
    優才計劃｜桌球天王卓林普首認有香港女朋友　與「滑冰女神」馬曉晴傳緋聞
    16:30 2024/12/25
    優才計劃｜桌球天王卓林普首認有香港女朋友　與「滑冰女神」馬曉晴傳緋聞
    女神封盤︱女神陳穎欣Yanny「封盤」將嫁Gareth　網民湧入社交平台送祝福準人妻
    18:13 2025/01/02
    女神封盤︱女神陳穎欣Yanny「封盤」將嫁Gareth　網民湧入社交平台送祝福準人妻

    你可能感興趣

    璇識執屋丨孝順女盼患腦退化症媽媽好好養病　星級收納師陳葦璇出手幫忙
    12:43 2024/07/11
    璇識執屋丨孝順女盼患腦退化症媽媽好好養病　星級收納師陳葦璇出手幫忙
    中年好聲音3丨海兒當眾向羅逸軒「示愛」　音樂女神欣賞孝順暖男： 我鍾意！
    19:24 2024/11/15
    中年好聲音3丨海兒當眾向羅逸軒「示愛」　音樂女神欣賞孝順暖男： 我鍾意！
    優才計劃｜桌球天王卓林普首認有香港女朋友　與「滑冰女神」馬曉晴傳緋聞
    16:30 2024/12/25
    優才計劃｜桌球天王卓林普首認有香港女朋友　與「滑冰女神」馬曉晴傳緋聞
    陳葦璇 娛樂人物職業 演員 歌手 YouTube 村屋

    香港經濟日報 App

    免費即時新聞

    立即掃描

    搶先下載

    最高瀏覽

    KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心
    KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心
    急症室最長等候時間（01月07日 時間16:05）
    急症室最長等候時間（01月07日 時間16:05）
    遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
    遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
    愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
    愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
    香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣
    香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣