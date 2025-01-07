全民造星丨29歲前女團成員與男友搬入「豪宅村屋」　愛巢空間充足期待入住即做一件事

▲ 29歲前女團成員與男友搬入「豪宅村屋」。

【Viu Tv／全民造星 / 陳葦璇／豪宅／As One 】前As One女子歌唱組合成員兼 ViuTV選秀節目《全民造星III》的亞軍得主陳葦璇，近年「落力」拍攝及更新YouTube片，似乎有意轉行進軍KOL界。

就在早日前，她於YouTube新推影片「Empty House Tour」，向網民開心分享即將搬入的「村屋豪宅」！

璇識執屋丨孝順女盼患腦退化症媽媽好好養病 星級收納師陳葦璇出手幫忙

前女團成員丨搬入700呎村屋

現年29歲的陳葦璇早在2023年「上車」買屋，不過目前與圈外男朋友在外租屋住。她亦在近日於社交平台上拍片分享即將搬入的新屋，並解釋爲何選擇租村屋，她表示起初擔心不能剋服村屋需爬樓梯的問題，但最終還是被「村屋豪宅」的裝修設計所吸引，立即決定租住這村屋。

陳葦璇表示，這村屋約700呎，進入門口後便見到迴旋樓梯，步上之後，映入眼簾的是一個開放式廚房，以玻璃去做間隔。陳葦璇興奮表示，「我第一眼最鐘意嘅（設計）就喺Open Kitchen！」，大讚厨房採光度極佳，並表示非常滿意廚房極大的收納空間。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

隨即來到「非常四正」的超大客廳，影片可見客廳空間感十足，足以讓陳葦璇跑來跑去外，她同樣稱讚大廳採光具佳，形容可以想象到自己在這裏和男朋友及寵物狗，以及大批朋友進行各式活動。

來到厠所，陳葦璇更是直言「冇得頂」，稱讚浴室空間大，無論梳洗的地方亦或者鏡子都特別大，她表示最愛的就是這個目測可以容納三個陳葦璇的極大浴缸，坦言期待可以與「成家人」包括愛犬一起沖涼。

此外，這間村屋包含兩層，陳葦璇可由「內梯」上天台。一上到天台，映入眼簾的是一個極開揚的山景，惹得陳葦璇一連驚嘆「係大自然啊！」天臺圍欄設計採用大片玻璃，令視野更添一望無際的空間感。

陳葦璇最後表示：「非常期待入住的生活！」，並形容能找到一個各方面都合適的單位屬非常難得。她又補充，村屋月租為「兩萬多少少」，包一個車位，因此不少網民都留言感嘆這間村屋又平又正。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

前女團成員丨與男友不時放閃

陳葦璇目前與圈外男友感情穩定，二人經常外出旅遊和「放閃」，可謂羡煞旁人。同時，她亦大方稱讚男友拍攝技巧一流，故此陳葦璇的IG亦不乏靚相。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】