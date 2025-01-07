王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作

▲ 王星在1月7日下午由泰國政府救出。

【星星／王星 / KK園區／詐騙集團 / 徐大久】曾經參演《玫瑰的故事》等多套電視劇的內地演員王星（星星），在泰國邊境湄索縣失蹤，懷疑被拐騙到緬甸「KK園」。中國駐泰國大使館晚上表示，王星下午成功獲救。

事件曝光後引關注，而據泰國在線新聞7HD報道，泰國達府警方指揮官在今日（1月7日）證實已在緬甸境內找到王星。王星成功獲救後，中國駐泰國大使館表示，對於泰國政府及其他有關各方為此所作努力和富有成效的工作表示感謝。

KK園區丨王星赴泰疑被賣豬仔 泰電視台稱已在緬甸尋回失蹤男星

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王星獲救丨車上擺出OK手勢

據泰國陸軍拉差瑪努特別任務部隊最新公佈的照片，王星已經返回泰國。他在車上擺出OK手勢。據泰國警方，接下來王星將前往泰緬邊境地方委員會進行人口販賣受害者調查。

泰國旅遊及體育部部長索拉翁承認，事件可能對泰國旅遊業產生負面影響，要求中國大使館協助反駁在中國流傳「泰國是不安全目的地」的謠言。

王星接受泰媒訪問時感謝泰國政府協助，又說「泰國挺安全的，大家不要擔心，自己以後有機會，以後也會再來這邊，謝謝大家。」

中國駐清邁總領館亦表示，積極協調泰國六區警署、達府移民局、湄索警察局快速、妥善解決王星案件，下午獲達府移民局告知，該局已接到當事人，目前正按規定進行詢問工作。

泰國總理貝東丹早前接受媒體採訪也表示，已確定找到中國演員王星，正在移交給泰方，泰國警方已在泰緬邊境準備接人。泰國警方及後稱，王星是被緬甸邊防部隊（BGF）拘留，緬甸與泰國當局協調後，今天中午後送回泰國。

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KK園區丨疑似王星近照曝光

據內媒報道，王星的弟弟王秦表示已於昨日（1月6日）下午和哥哥通過視像電話確認他的人身安全，但形容對方「精神上看著不太好」。

泰國湄索警察局在今午亦通過社交媒體公布一張疑為王星的近照，從照片可見，穿白色鬆身衣的他被剃了頭髮，面容憔悴外，額有淺的紅印，腿上也有紅斑，令網民憂心其健康情況。

至於事發經過，泰國皇家警察辦公室總監Thatchai Peetaneelabut表示，一名司機將王星從素萬那普機場帶到達府湄索地區的邊境，再由另一人帶他進入緬甸。

達府移民警察則透露，王星為了試鏡，在泰國時間上周四（2日）晚上9時左右由上海浦東機場搭飛機，凌晨周五3時16分到達曼谷素萬那普機場。凌晨約3時40分，王星乘坐一輛在曼谷註冊的汽車離開機場，在湄索再被轉移到另一輛汽車上。

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