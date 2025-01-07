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KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心

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最後更新： 32 分鐘前

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胞弟證王星今將被送回泰國，疑近照曝光。

【星星／王星 / KK園區／詐騙集團 / 徐大久】曾經參演《玫瑰的故事》等多套電視劇的內地演員王星（星星），在泰國邊境湄索縣失蹤，懷疑被拐騙到緬甸「KK園」。

事件曝光後引關注，而據泰國在線新聞7HD報道，泰國達府警方指揮官在今日（1月7日）證實已在緬甸境內找到王星。

泰國總理貝東丹今日接受媒體採訪也表示，已確定找到中國演員王星，正在移交給泰方，泰國警方已在泰緬邊境準備接人。泰國警方及後稱，王星是被緬甸邊防部隊（BGF）拘留，緬甸與泰國當局協調後，今天中午後送回泰國。

KK園區丨王星赴泰疑被賣豬仔　泰電視台稱已在緬甸尋回失蹤男星

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KK園區丨疑似王星近照曝光

據內媒報道，王星的弟弟王秦表示已於昨日（1月6日）下午和哥哥通過視像電話確認他的人身安全，但形容對方「精神上看著不太好」。

泰國湄索警察局在今午亦通過社交媒體公布一張疑為王星的近照，從照片可見，穿白色鬆身衣的他被剃了頭髮，面容憔悴外，額有淺的紅印，腿上也有紅斑，令網民憂心其健康情況。

 

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