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食物安全｜將軍澳食肆擔擔麵含菌超標17倍　食安中心指示停售棄置

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

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食物安全中心公布，從將軍澳TKO Gateway「茶飯叁少」抽取的擔擔麵樣本，檢出含過量致病菌產氣莢膜梭狀芽孢桿菌。（網上圖片）

食物安全中心公布，從將軍澳一間食肆抽取的一個擔擔麵樣本，檢出含過量致病菌產氣莢膜梭狀芽孢桿菌，中心正跟進事件。

食安中心今（7日）表示，跟進一宗相關食物事件時，從將軍澳一間食肆抽取一個擔擔麵樣本檢測。結果顯示，樣本每克含18萬個產氣莢膜梭狀芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，每克即食食品含超過1萬個產氣莢膜梭狀芽孢桿菌即屬不滿意。

據悉，涉事食肆為將軍澳TKO Gateway「茶飯叁少」，食安中心已即時派員到有關食肆調查及抽取食物樣本作化驗，並知會有關違規事項。該食肆已按指示停售和棄置相關食品，中心亦已向食肆負責人和員工作出食物安全和衛生教育，並要求該食肆改善食物烹調流程，以及徹底清潔和消毒。

中心稱，產氣莢膜梭狀芽孢桿菌廣泛分布於自然環境中，大量配製的食物尤其是已煮熟的肉類和家禽菜式，如在烹煮後長時間放在室溫下冷卻，風險偏高。進食含過量該菌的食物，可能引致徵狀如腹痛和腹瀉。

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