新春花車｜賀歲花車巡遊大年初一上演　旅發局料吸引約10萬人次觀賞

▲ 「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊，將於農曆大年初一晚上8時舉行。（陳靜儀攝）

本月底便是農曆新年，賀歲花車巡遊「國泰新春國際滙演之夜」將於大年初一（29日）在尖沙咀上演，當晚將有9輛花車、28支表演隊伍參與，包括大熊貓主題花車。旅發局料吸引約10萬人次觀賞，因人流安排變動等，預測人數按年少約3成。

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18支本地隊伍在街頭熱身派對表演

一年一度新春花車巡遊將在本月29日舉行，以「如意新春 喜樂連連」為主題。巡遊路綫與往年一樣，從尖沙咀香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，並以香港喜來登酒店為終點。當日打頭陣有街頭熱身派對，18支本地隊伍將在晚上6時，沿路表演雜耍、魔術等，較去年多5隊。

巡遊晚上8時展開，9輛花車陸續登場。首先出場是國泰「家之歡聚 福滿團圓」主題花車，除了有書法揮春，車頂更有國泰飛機，寓意翱翔天際、邁步向前。緊接是馬會花車，用140個風車象徵馬會成立140周年。

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LINE FRIENDS首次參與巡遊

即時通訊平台LINE的卡通人物LINE FRIENDS，今年將首次參與巡遊，排第3出場。項目負責人Kay指，花車加入大量「Y3K」元素，用全息物料等，呈現蛇脫皮換鱗的祥瑞之象；角色雞仔莎莉（SALLY）將化身蛇頭，熊大（BROWN）及兔兔（CONY）將穿上「Y3K」賀年新衫，Minini更會在現場獻舞。

隨後出場的是文體旅局、旅發局及海洋公園花車「熊貓暢遊香港號」，本港6隻大熊貓的IP角色將化身旅遊大使，與奶茶杯、360度旋轉的中式帆船等一同出現，喻意新一年豐衣足食、一帆風順；亞洲旅遊交流中心花車亦融入熊貓元素。

除了在沿途有利位置免費欣賞，尖沙咀文化中心、廣東道及彌敦道將設約2,500個觀眾座席，票價跟去相同，分為300、450及480元，將於周六（11日）上午8時起在旅發局九龍旅客諮詢中心發售

即睇新春花車設計和巡綫路線圖

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翻查資料，旅發局去年預測活動可吸引15萬人現場觀賞，當中3成為旅客。旅發局發言人昨表示，預計今年現場觀賞人數為約10萬人次，當中約一半是旅客。對於今年預計人數按年少約3成，發言人解釋是按去年實際人數，並因應今年人流安排變動而評估。

旅發局主席彭耀佳昨指，今年新春國際滙演有多達55個團體參與，陣容勝去年，冀為蛇年賀歲盛事打響頭炮，未來會推出新春節慶專頁，為旅客提供新春旅遊攻略，吸引他們在港「留耐啲、玩多啲。」

國泰集團行政總裁林紹波則形容新春國際滙演是「舉世矚目」的節日盛事，並提到國泰客運航班已回復至疫前100%，全球航點會在今年稍後超出100個。

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記者：梁薾心