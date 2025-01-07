  • 17°C
香港時間：202518日 (三) 00:43

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新春花車｜賀歲花車巡遊大年初一上演　旅發局料吸引約10萬人次觀賞

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 9 小時前

最後更新： 3 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊，將於農曆大年初一晚上8時舉行。（陳靜儀攝）

本月底便是農曆新年，賀歲花車巡遊「國泰新春國際滙演之夜」將於大年初一（29日）在尖沙咀上演，當晚將有9輛花車、28支表演隊伍參與，包括大熊貓主題花車。旅發局料吸引約10萬人次觀賞，因人流安排變動等，預測人數按年少約3成。

點擊圖片放大
+7
+6

18支本地隊伍在街頭熱身派對表演

一年一度新春花車巡遊將在本月29日舉行，以「如意新春 喜樂連連」為主題。巡遊路綫與往年一樣，從尖沙咀香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，並以香港喜來登酒店為終點。當日打頭陣有街頭熱身派對，18支本地隊伍將在晚上6時，沿路表演雜耍、魔術等，較去年多5隊。

巡遊晚上8時展開，9輛花車陸續登場。首先出場是國泰「家之歡聚 福滿團圓」主題花車，除了有書法揮春，車頂更有國泰飛機，寓意翱翔天際、邁步向前。緊接是馬會花車，用140個風車象徵馬會成立140周年。

新春花車｜韓女團Kep1er、泰男團LYKN助陣 雜耍、跳繩團隊齊賀歲

LINE FRIENDS首次參與巡遊

即時通訊平台LINE的卡通人物LINE FRIENDS，今年將首次參與巡遊，排第3出場。項目負責人Kay指，花車加入大量「Y3K」元素，用全息物料等，呈現蛇脫皮換鱗的祥瑞之象；角色雞仔莎莉（SALLY）將化身蛇頭，熊大（BROWN）及兔兔（CONY）將穿上「Y3K」賀年新衫，Minini更會在現場獻舞。

隨後出場的是文體旅局、旅發局及海洋公園花車「熊貓暢遊香港號」，本港6隻大熊貓的IP角色將化身旅遊大使，與奶茶杯、360度旋轉的中式帆船等一同出現，喻意新一年豐衣足食、一帆風順；亞洲旅遊交流中心花車亦融入熊貓元素。

除了在沿途有利位置免費欣賞，尖沙咀文化中心、廣東道及彌敦道將設約2,500個觀眾座席，票價跟去相同，分為300、450及480元，將於周六（11日）上午8時起在旅發局九龍旅客諮詢中心發售

即睇新春花車設計和巡綫路線圖

點擊圖片放大
+13
+12

翻查資料，旅發局去年預測活動可吸引15萬人現場觀賞，當中3成為旅客。旅發局發言人昨表示，預計今年現場觀賞人數為約10萬人次，當中約一半是旅客。對於今年預計人數按年少約3成，發言人解釋是按去年實際人數，並因應今年人流安排變動而評估。

旅發局主席彭耀佳昨指，今年新春國際滙演有多達55個團體參與，陣容勝去年，冀為蛇年賀歲盛事打響頭炮，未來會推出新春節慶專頁，為旅客提供新春旅遊攻略，吸引他們在港「留耐啲、玩多啲。」

國泰集團行政總裁林紹波則形容新春國際滙演是「舉世矚目」的節日盛事，並提到國泰客運航班已回復至疫前100%，全球航點會在今年稍後超出100個。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

記者：梁薾心

相關文章

年宵花市｜將軍澳東港城室內花市明開鑼　楊小龍：蘭花銷情料按年增5%
22:51 2025/01/07
年宵花市｜將軍澳東港城室內花市明開鑼　楊小龍：蘭花銷情料按年增5%
新春花車｜韓女團Kep1er、泰男團LYKN助陣　雜耍、跳繩團隊齊賀歲
16:00 2025/01/07
新春花車｜韓女團Kep1er、泰男團LYKN助陣　雜耍、跳繩團隊齊賀歲

你可能感興趣

年宵花市｜將軍澳東港城室內花市明開鑼　楊小龍：蘭花銷情料按年增5%
22:51 2025/01/07
年宵花市｜將軍澳東港城室內花市明開鑼　楊小龍：蘭花銷情料按年增5%
新春花車｜韓女團Kep1er、泰男團LYKN助陣　雜耍、跳繩團隊齊賀歲
16:00 2025/01/07
新春花車｜韓女團Kep1er、泰男團LYKN助陣　雜耍、跳繩團隊齊賀歲
節慶 表演 文娛藝術 農曆新年 旅發局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

KK園區丨王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
KK園區丨王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
急症室最長等候時間（01月08日 時間00:05）
急症室最長等候時間（01月08日 時間00:05）
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
1.28億元六合彩｜頭獎一注獨中可贏1.28億　即對攪珠結果
1.28億元六合彩｜頭獎一注獨中可贏1.28億　即對攪珠結果