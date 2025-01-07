新春花車｜韓女團Kep1er、泰男團LYKN助陣　9輛花車、雜耍團隊齊賀歲

▲ 「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊，韓國女團Kep1er來港表演。（旅發局提供）

月底就是農曆新年，旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊，將於大年初一（29日）晚上8時在尖沙咀上演，共有9輛花車；28支本地、內地及國際隊伍參與，包括泰國男團LYKN，韓國女團Kep1er等。

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一年一度新春花車巡遊將在本月29日舉行，以「如意新春 喜樂連連」為主題，匯聚55個演出團體，陣容更勝去年。其中，當晚6時有街頭表演派對打頭陣，共18隊本地表演隊伍，將帶來雜耍、魔術、街頭音樂等表演。

當晚8時巡遊正式展開，9輛花車將陸續登場。當中，文化體育及旅遊局、旅發局及海洋公園帶來「熊貓暢遊香港號」，以近期大熱的大熊貓聯乘奶茶、帆船等；國泰花車「家之歡聚 福滿團圓」，則有以特別書法書寫的揮春、飛機等，寓意翱翔天際、邁步向前。

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《全美一叮》冠軍印度舞團來港表演

另外，迪士尼帶來「花開迎福慶蛇年」花車，米奇老鼠、Duffy等角色亦會登場；首次參與匯演的LINE FRIENDS，就帶來帆船外形的花車「閃耀蛻變 賀新禧」，熊大等角式更會穿上「Y3K風格」衣服登場。

國際表演隊伍方便，共有16支，分別來自14個國家或地區，較去年為多。隊伍包括泰國男團LYKN；韓國女團Kep1er；勇奪2020年《全美一叮》冠軍賽第一的印度舞團V.UNBEATABLE DANCE GROUP；第14屆全運會開幕及閉幕式表演隊伍—陝西表演藝術團等。本地隊伍就有12支，包括Chestroll Dance Crew、SDM爵士芭蕾舞學院、中國香港跳繩總會等。

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多個表演團體初二初三林村獻技

今年巡遊路線與往年一樣，從尖沙咀香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，並以香港喜來登酒店為終點；首輛花車料約晚上9時45分到達終點。

市民及旅客可在沿途的有利位置免費欣賞，亦可在周六（11日）上午8時起，於旅發局九龍旅客諮詢中心，購買文化中心廣場、廣東道或彌敦道觀眾座席門票，票價與去年一樣分為每位300、450及480元。

至於匯演翌日，即年初二（30日）起，特色主題花車將在大埔林村許願廣場展出，展期至2月13日，多對內地及國際表演隊伍更會在年初二及三（31日）於林村獻技。

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