陽虛｜畏寒怕冷屬陽虛體質　中醫師教進食一物可助溫陽

▲ 畏寒怕冷屬陽虛體質

上期談陰虛體質，今期為大家講解陽虛體質。陽虛人士主要表現在特別畏寒怕冷，註冊中醫師唐文儀博士表示，陽虛體質也有分3種，表現出來的症狀也有不同。

衛陽不足︰表現為怕冷、怕風，四肢、腰背都表現出一系列怕寒現象。

中焦虛寒︰主要是胃部怕冷，一進食寒良食物，很容易有腹瀉。

下焦虛寒︰表現在腰部、臀部怕冷，肚子一吹風即疼痛不適。

中醫認為陽虛生內寒，唐博士表示，陽虛體質因陽氣不足，手腳冰冷，抵抗外邪的防疫力也較差。就算在夏天也怕吹冷氣，冬天就更加抵不住寒風，因為陽氣有助推動血液運行，陽虛者四肢會因氣血不足而變得冰涼，其他症狀包括有大便偏爛、小便頻繁、疲倦、面色偏白、浮腫、口淡及少氣懶言等。

冷飲熬夜 耗損陽氣

經常喝冷飲、熬夜、冬天不穿襪，都是耗損陽氣的行為。飲食方面，魚生、油炸、甜品、黏膩嗜辣食品的人，身體濕熱生暗瘡、痱滋、喉嚨痛，很多人都沒有戒口，自行飲用清熱解毒涼茶，結果大損脾胃，久而久之，脾陽受損變成陽虛體質。

另外，不少人以藥性苦寒的板藍根來抗病毒，傷及正氣，令身體更容易受病邪侵襲而患上感冒，甚至拖垮脾胃功能，影響脾胃消化。身體陽氣虛，便沒有能量推動水液運行，水液滯留會出現水腫。

當身體陽虛產熱不足，會令血管收縮阻礙血液循環，令大腦長期供血不足，容易導致腦功能減退。若是下焦虛寒，生殖功能亦會減退。

唐博士表示，只有改善體質，才可從根本上治好陽虛，「中醫調理治未病，就是從根本治療，調校病人體質回到陰陽平衡。」他建議陽虛人士要選擇溫陽食物，例如羊肉、牛肉、生薑、栗子、桂皮等，忌食寒涼如沙律、苦瓜等。日常生活要做好腰部和下肢保暖；運動亦要避風寒，注意不能運動太過，以免汗出太多，陽氣外泄。

所謂人老腿先衰，陽虛人士養生可以泡腳15分鐘以養陽，亦可多進食生姜以溫陽。服用任何中藥前請先諮詢註冊中醫師。

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