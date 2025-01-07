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非法勞工｜年近歲晚裝修清潔　入境處拘26名黑工3僱主

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

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入境處連日打擊非法勞工，突擊巡查88個處所，包括住宅及商戶，拘捕26名非法勞工及3名僱主，所有非法勞工被捕時正在單位裝修。（資料圖片）

入境處連日打擊非法勞工，突擊巡查88個處所，包括住宅及商戶，拘捕26名非法勞工及3名僱主，所有非法勞工被捕時正在單位裝修。非法勞工日薪約100至600元不等，全部均以現金出糧。

25內地人1印尼人

年近歲晚，不少人裝修或請人清潔，入境處人員在屯門顯發邨帶走其中4名非法勞工，並檢獲電鑽等裝修工具。入境處指，上星期起巡查88個處所，拘捕26名非法勞工，年齡介乎20至57歲，25個是以旅客身份入境的內地人、一人是持「行街紙」的印尼籍男子。兩男一女僱主涉嫌聘用非法勞工被捕，3人均為香港居民。

入境處特遣隊副指揮官蕭家輝表示，入境處一直密切留意與非法勞工活動相關的罪行趨勢，即時採取執法行動打擊非法勞工。相信不少僱主及市民想在農曆新年前，為家居或公司作裝修或大掃除，服務所衍生的費用固然重要，但服務提供者或僱員是否可合法受僱均同樣重要。

根據香港法例，所有旅客未經入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。

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