罕見病例｜醫生為癌症患者開刀割傷手　5個月後竟長惡性腫瘤

▲ 外國一名醫生為癌症病人開刀期間不慎割傷手，結果5個月後竟長出惡性腫瘤。

【癌症/傳染/手術/癌細胞】癌症在大眾認知中一直是不會傳染的疾病，但德國就曾有一位醫生為癌症病人做手術時意外割傷手，結果5個月後當初傷口的位置竟長出惡性腫瘤，且與該名病人一致，被認為是極其罕見的案例。

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該案例於1996年發表在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine），事主是一名53歲的外科醫生，他在為一位罹患罕見軟組織癌症「惡性纖維組織細胞瘤」的32歲男性進行腹部腫瘤切除手術時，試圖安裝引流管，結果卻意外割傷左手手掌，傷口當時立刻進行了消毒及包紮。

罕見病例｜開刀割傷手意外「感染」癌症

雖然手術成功，但該名病患最終仍因為術後併發症而離世。5個月後，醫生發現自己左手中指根部，亦即當初受傷的位置長出了一個直徑約3cm大小的硬腫塊，他於是前往專科醫生處求醫、進行檢查。

不過即使經過實驗室檢測和血液測試等一系列詳細檢查，仍未能發現任何異常。他們最終選擇將腫瘤切下，以顯微鏡檢查，結果發現也是惡性纖維性組織細胞瘤，並在進行比對之後，發現腫瘤基因與當時病患的癌細胞完全相同，不僅具有相同的細胞類型，甚至連細胞排列也完全一致。這代表醫生可能在不知情的情況下，意外將患者的癌細胞轉移到自己手上的傷口，導致疾病在他體內生根並開始生長。

報告作者指出，通常將異體組織移植到另一個人體內時，會引發免疫反應，導致移植組織被排斥。但在這位外科醫生的案例中，儘管腫瘤周圍的組織出現強烈的炎症反應，腫瘤體積卻繼續增大，表明抗腫瘤免疫反應存在缺陷，因此推測腫瘤可能「透過某種機制避免免疫破壞」，包括改變細胞分子結構、躲過免疫系統偵測，加上該名醫生的身體未能有效識別或攻擊腫瘤細胞。

此病例最早於1996年曝光，近期重新引發關注。該名被「傳染」癌症的醫生在切除手部腫瘤後2年內，皆沒有跡象顯示癌症擴散或復發。

罕見病例｜其他癌症亦有類似案例

由於此類案例極為罕見，因此目前缺乏足夠數據去估算癌症在器官或細胞移植過程中傳播的風險。一篇於2013年發表在《冷泉港醫學展望》（Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine）的評論文章中提到，因為相關數據非常有限，所以尚無法估計癌症由供者傳播給受者的風險；但根據有限的資料，已知曾有至少一宗透過移植傳播的癌症案例包括乳癌、結腸癌、肝癌、肺癌、黑色素瘤、卵巢癌、前列腺癌及腎癌。

資料來源：《新英格蘭醫學雜誌》、《冷泉港醫學展望》

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