校園直擊︱林超英領軍基真師生「森」度遊　嚴寒下被學生問：會唔會開暖氣？

▲ 基真小學師生們進行3日2夜的「森」度遊，進行氣候變化的專題研習。

【中華基督教會基真小學/校園直擊】12月下旬，步入香港冬季，天氣逐漸轉涼，氣溫下降。許多家庭都開始感受到冬季的寒冷，所以如何保持室內的溫暖成為了一個重要的課題。

特別是在這個由香港鄉郊基金贊助的荔枝窩民宿體驗活動，由前天文台長林超英先生帶領中華基督教會基真小學「山野生蹤」的隊員深入探索環境保護和氣候變化的專題研習，師生們在活動中如何理解冬季取暖的問題，並思考在極端氣候下的可持續生活方式。

本次活動是在沙頭角荔枝窩村作為研習基地，為期3天2夜，參加者包括20位「山野生蹤」小學生、由吳金曉副校長（山野啊sir）和其他老師一起帶隊，同時香港教育大學李越民博士及基督教文藝出版社社長江程輝先生也同行支持。

活動的目的是讓隊員體驗沉浸式的自然學習，一方面可感受傳統客家文化，另一方面學習如何在日常生活中實踐環境保護。

林超英擔任學生專題研習顧問

林超英更在活動中擔任指導及學生專題研習顧問，日以繼夜和學生分享及討論有關氣候變化對生物多樣性的影響，引發隊員對未來環保工作的思考。此外，他還充當導賞員，帶著隊員「通山跑」，就著氣候變化對生物多樣性的影響邊行、邊看、邊討論。

「山野生蹤」隊員們也提出了一系列問題，比如：「我們如何可以更有效保護瀕臨滅絕動物？」、「氣候變化與物種多元性的關係？」等。通過這些互動式學習，隊員能更深入地理解到環保的重要性，也意識到自己的責任——積極保護環境，不僅是政府或組織應承擔的義務，更是每一個公民應盡的一份力量。林超英還告訴大家原來荔枝窩一帶以前有老虎出沒。

開暖氣增加碳排放對環境有影響

在活動的第一天，隊員便入住由荔枝窩傳統客家屋改建而成的民宿及進行不同的體驗活動。晚上，大家圍坐在一起，開始討論冬季取暖的問題。學生周映晴問林超英：「平時唔會開冷氣，但天寒地凍的時候，會不會開暖氣呢？」這個問題引發了大家的熱烈討論。林超英指出，開暖氣雖然可以保持室內的溫暖，但卻會增加碳排放，對環境同樣造成壓力。

同學們在討論中也瞭解到，除了開暖氣，還可以選擇穿著暖和的衣物、使用電熱毯等方式來保持身體的溫暖，這些選擇不僅能減少對能源的需求，還能有效降低碳排放。

學習製作客家傳統茶果

在接下來的幾天裡，隊員也參與由荔枝窩首位女村長「群英姐」親自帶領製作客家傳統茶果和農務體驗的活動。同學都十分用心揉捏每一份材料，把自己對美味食物製作過程中的期待化為實際行動。還喋喋不休問着群英姐村裏的故事。同學們都表示，有機會會和家人再來做一次。

學生體驗農務

而農務體驗和明記「春哥」的美食也是活動的重要組成部分。在田間勞作時，同學們學會了播種、除草等基本農事技能，從中也感受到勞動的不易。這不僅讓他們更加珍惜食物，還激發出對自然生態系統複雜性的認識。在這些活動中，隊員都學習到許多傳統的生活方式，而這些方式都強調了與自然的和諧共存。

文化徑體驗探訪與行山活動

「山野生蹤」又點少得行山啊！這3天，他們日以繼夜走訪過大部份「慶春約」七村及附近的古道。同學們走進印洲塘海岸公園範圍內的三椏村和小灘村，在海岸、在山林、在溪澗中穿梭；他們更深入一處充滿傳說的地方——牛屎湖村，揭開了牛屎湖村神秘的面紗；也「瓹窿瓹罅」來到了東北海岸的西流江村，一處似乎已經被人遺忘的村落，去欣賞「印塘六寶」。

當行到本土電影《緣路山旮旯》場景地之一，一條已約有四百多年歷史的梅子林村時，大家仍在欣賞梅子林故事館及老屋周邊的壁畫等藝術作品時。曾玉安村長更為大家帶來突如其來的驚喜，邀請學生到果園任摘年桔，又是滿滿的收獲。

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3日2夜眨眼間便過去了，老師們相信活動不僅讓同學們享受了與自然親密接觸的機會，還讓他們對氣候變化和生物多樣性有了更深刻的理解。

在未來的日子裡，新世代更應成為推動環保和可持續生活的重要力量。他們的思考和行動不僅影響著自己，還將影響周圍的人，形成一股積極的社會力量。希望每一位參與者都能在這次活動中獲得啟發，為創造一個更加美好的環境而努力。

鳴謝香港鄉郊基金讓他們有機會在山野中度過一段難忘的旅程及充實的體驗學習及多謝香港教師夢想基金成就了「山野生蹤」。

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