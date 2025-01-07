移英回流｜40歲盤翠瑩英國回流重返新聞界　Band1英中出身大學成績優異獲榮譽嘉許

▲ 40歲女主播盤翠瑩從英國回流重返新聞界，近日更回歸主播枱，凍齡外貌15年不變。

【移民英國/移英回流/主播爸媽/盤翠瑩】有眼利網民去年發現TVB女主播盤翠瑩舉家英國回流，並回歸無綫新聞擔任幕後。近日，事隔近12年盤翠瑩終做回主播，其樣貌與15年前不變，獲網民大讚她保養好：「雖然冇見好耐，保持得好靚，風采依然」！

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移英回流｜盤翠瑩相隔12年重返新聞界

現年40歲的盤翠瑩離巢12年，曾一度舉家移居英國生活，直至去年2月被網民發現重返TVB新聞部，以專題節目記者及編輯採訪香港少數族裔慶祝農曆新年。今年1月5日，盤翠瑩於翡翠台午間新聞時段擔任主播，身穿粉藍色套裝的她，雖然久未幕前露面，但狀態大勇。

有網民貼出她當年的舊照作對比，不論樣貌、髮型與15年前不變，並大讚她保養好：「雖然冇見好耐，保持得好靚，風采依然」、「呢張相2009-2010年間，最少15年歷史」、「無生疏」。盤翠瑩去年10月曾貼出與兒子生活照，有人指她既可陪仔玩又可以減肥，她當時回覆：「同志仍需非常努力，如果唔係一早去咗搵你飲奶茶，有冇唔肥嘅奶茶㗎」，似乎為回歸主播做好準備。

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主播盤翠瑩｜驕人成績曾獲嘉許榮譽

盤翠瑩就讀於順德聯誼總會李兆基中學。2006年畢業於香港浸會大學傳理及影視學院新聞系。在大學時期，盤翠瑩的成績亦十分優異，曾取得學院成績優異榜（Dean's List）的榮譽。她於2005年大專辯論賽中，擔任浸大辯論隊校隊長並奪得錦標。

盤翠瑩2011年在中文大學修讀企業傳播社會科學碩士課程，2013年以課程開辦有史以來最佳成績畢業。2004年於暑假期間加入無綫新聞實習，畢業後正式加入做主播，亦要負責主持日常互動新聞台的不同環節。隨後，她於2007年開始兼任報導翡翠台的《新聞提要》，並負責主持《香港早晨》。

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盤翠瑩於2013年離開TVB，曾一度轉行加入馬會做公關，2016年與前港隊足球員馮嘉奇在英國Eastnor Castle舉行童話式婚禮。老公馮嘉奇亦相當猛料，曾於2010年與英超聯球隊伯明翰足球會簽約，出任球會財務總監，並於2016年返港任職港超聯球會理文流浪行政總監。其後馮嘉奇自立門戶，更兼任新球會領隊及行政總裁職務。2019年7月誕下兒子Casa Junior，一家三口曾移居英國，但去年突然舉家回流並回歸新聞界。

盤翠瑩的重返無綫新聞不僅是職業生涯一個新起點，也讓觀眾期待她在新聞界的新表現，並帶來更多精彩的新聞報道！

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