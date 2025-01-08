  • 17°C
香港時間：202518日 (三) 21:24

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬雞：今年鴻運當頭要好好把握

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

玄學家七仙羽師傅講解屬雞人士於2025年的運程。

七仙羽/七師傅2025蛇年運程/屬雞/肖雞】屬雞人士承接往年好運，今年同樣運氣超好，只因雞和蛇是好朋友，因為是三合生肖。七師傅說：「2025年屬雞的你正財又旺、偏財又旺、人緣又旺，可以做甚麼？當然是打開度門闖出去，還把自己收起來？」

七仙羽師傅2025蛇年運程｜屬雞要好好把握運氣

七師傅給予屬雞人士的錦囊，今年比往年要更積極，活躍於社交活動，要主動結識新朋友，可考慮一起合作完成計劃。七師傅說：「今年要更勤力，好運到來，你就這樣放過？你更要把握機會和進取一點。」

最新影片推介：

TOPick一分鐘
名牌手袋｜林至昭分享近期至愛名牌手袋　Hermès Kelly超吸睛Goyard Tote Bag夠輕身

七仙羽師傅2025蛇年運程｜七師傅點評運程：

肖雞年份：1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017

  • 事業運：可能會面臨重要的項目或晉升機會，須把握這些機遇，並積極應對。
  • 財運：雖然存在不確定因素，但透過謹慎投資和合理的財務規劃，可見穩定增長。
  • 感情運：需要加強溝通與理解，以維持和諧的家庭關係。
  • 健康運：應注意工作與休息的平衡，避免因過度壓力對身體造成負擔。

七仙羽師傅2025蛇年運程｜肖雞藝人代表

2005及1993年代表：

點擊圖片放大
+13
+12

1981年代表：

點擊圖片放大
+13
+12

1957年代表：

點擊圖片放大
+5
+4

相關報道：

七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬蛇：犯太歲年要多做善事

七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬馬：迎來收獲之年

七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬羊：駕駛人士易發生車禍

七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬猴：犯太歲要靠睡覺改運

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬蛇：犯太歲年要多做善事
19:57 2025/01/07
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬蛇：犯太歲年要多做善事
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬馬：迎來收獲之年
20:13 2025/01/07
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬馬：迎來收獲之年
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬羊：駕駛人士易發生車禍
20:25 2025/01/07
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬羊：駕駛人士易發生車禍
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬猴：犯太歲要靠睡覺改運
今日 20:34
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬猴：犯太歲要靠睡覺改運
特朗普面相｜七師傅分析特朗普面相與命格　批八字有「劫煞」多波折：但佢好有毅力
18:33 2024/11/07
特朗普面相｜七師傅分析特朗普面相與命格　批八字有「劫煞」多波折：但佢好有毅力
七師傅風水佈局｜子女難集中易分心不願乖乖做功課　七師傅親授3招提升小朋友專注力
19:15 2024/12/10
七師傅風水佈局｜子女難集中易分心不願乖乖做功課　七師傅親授3招提升小朋友專注力
七仙羽師傅｜七師傅親授蛇年BB改名禁忌　分析娛圈旺生育原因：蛇有再生的象徵
09:00 2025/01/01
七仙羽師傅｜七師傅親授蛇年BB改名禁忌　分析娛圈旺生育原因：蛇有再生的象徵

你可能感興趣

七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬蛇：犯太歲年要多做善事
19:57 2025/01/07
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬蛇：犯太歲年要多做善事
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬馬：迎來收獲之年
20:13 2025/01/07
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬馬：迎來收獲之年
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬羊：駕駛人士易發生車禍
20:25 2025/01/07
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬羊：駕駛人士易發生車禍
七仙羽 風水 風水師 生肖 占卜星相命理

最高瀏覽

王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
急症室最長等候時間（01月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月08日 時間16:05）
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
1.28億元六合彩｜頭獎一注獨中可贏1.28億　即對攪珠結果
1.28億元六合彩｜頭獎一注獨中可贏1.28億　即對攪珠結果