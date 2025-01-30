七仙羽2025蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬雞：今年鴻運當頭要好好把握【附影片】

▲ 玄學家七仙羽師傅講解屬雞人士於2025年的運程。

【七仙羽/七師傅2025蛇年運程/屬雞/肖雞】屬雞人士承接往年好運，今年同樣運氣超好，只因雞和蛇是好朋友，因為是三合生肖。七師傅說：「2025年屬雞的你正財又旺、偏財又旺、人緣又旺，可以做甚麼？當然是打開度門闖出去，還把自己收起來？」

七仙羽師傅2025蛇年運程｜屬雞要好好把握運氣

七師傅給予屬雞人士的錦囊，今年比往年要更積極，活躍於社交活動，要主動結識新朋友，可考慮一起合作完成計劃。七師傅說：「今年要更勤力，好運到來，你就這樣放過？你更要把握機會和進取一點。」

七仙羽師傅2025蛇年運程｜七師傅點評運程：

肖雞年份：1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017

事業運： 可能會面臨重要的項目或晉升機會，須把握這些機遇，並積極應對。

可能會面臨重要的項目或晉升機會，須把握這些機遇，並積極應對。 財運： 雖然存在不確定因素，但透過謹慎投資和合理的財務規劃，可見穩定增長。

雖然存在不確定因素，但透過謹慎投資和合理的財務規劃，可見穩定增長。 感情運： 需要加強溝通與理解，以維持和諧的家庭關係。

需要加強溝通與理解，以維持和諧的家庭關係。 健康運：應注意工作與休息的平衡，避免因過度壓力對身體造成負擔。

七仙羽師傅2025蛇年運程｜肖雞藝人代表

2005及1993年代表：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

1981年代表：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

1957年代表：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

七仙羽師傅2025蛇年12生肖運程全集：

七師傅蛇年12生肖運勢排行榜 屬雞續當旺2個生肖犯雙重太歲

最新影片推介：

相關報道：

七仙羽師傅｜七師傅親授蛇年BB改名禁忌 分析娛圈旺生育原因：蛇有再生的象徵

七師傅風水佈局｜子女難集中易分心不願乖乖做功課 七師傅親授3招提升小朋友專注力

七仙羽2025風水佈局｜文昌位代表名利與樣貌 七師傅教蛇年催旺子女學業運：文昌塔要13層【附影片】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】