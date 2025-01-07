呃飲呃食｜普通話女闖校友會聚餐呃食　一句話露餡遭踢爆後仍然賴死唔走

▲ 普通話女闖校友會聚餐呃食，一句話露餡遭踢爆後仍然賴死唔走。

到他人宴會食「霸王餐」的行為實屬不妥。近日有人在Threads發文，指校友會設宴飯聚，有1名操普通話女子疑似「闖入食霸王餐」，「露餡」後被請離場，怎料她竟賴着不走，後續校友會會長這樣處理更令人咋舌。

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呃飲呃食｜普通話女闖宴會呃食

據樓主所述，近日校友會食飯設宴十多圍，宴席上有1名不認識的女子，所有人都以為是其他人帶來的「師妹」，並未太在意，直至「謝飯祈禱」時，女子以普通話詢問「你們在做什麼？」才「露餡」，樓主回答女子道「祈禱囉」，女子竟再問「原來學校是基督教學校嗎」，這令其不解，「我心諗你點考入嚟」。

▲ 1名操普通話女子疑似「闖入」宴會食「霸王餐」，「露餡」後被請離場，怎料她竟賴著不走。（取自Threads）

呃飲呃食｜賴死不走會長咁處理

幾分鐘後學校職員開始點名收飯錢，惟女子聲稱自己獲學校邀請，拒絕付款，於是有工作人員請她離開。豈料該女子竟發脾氣，更夾取大量食物食用，質問道：

你們就是這樣對你們的學生嗎？我交了十幾二十萬的學費，吃一頓飯也不可以嗎？我是來找校長談合作的。

樓主聞言心裡疑惑「喂，又話學生？」最終，樓主引述校友會會長希望大事化小，小事化無，該名女子便坐到最後才離開，「結果（校友會）會長過嚟話算啦唔好報警，請呢位新朋友食飯當做善事啦，我哋唯有聽會長講，就係咁，佢（普通話女）真係由頭坐到尾，食埋甜品，敬埋酒先走」。

▲ 校友會會長希望大事化小，小事化無，女子則是到最後才離開。（取自Threads）

呃飲呃食｜網民批女子行為離譜

此事引起網民眾怒，紛紛斥責女子行為離譜，「不請自來，毫無廉恥」、「其實佢咁樣係行騙」、「厚面皮到夾硬去人哋校友會聚餐呃飯食，被人揭穿、請走都仲可以賴死唔走，乞衣嚟？」

還有部分網民認為會長的處理方式亦有問題，「善良往往俾人得寸進尺」、「咁都忍得，唔差再請埋佢搭的士返屋企」、「個會長都幾唔啱，引狼入室」、「唔應該姑息，其他人有樣學樣咁點算」。

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