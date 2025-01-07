中風危機︱50歲男便秘做錯1事腦出血中風亡　醫生揭致命因素：冬天高危！

▲ 50歲男便秘做錯1事腦出血中風亡 醫生揭致命因素：冬天高危！

【便秘／高血壓／中風／三高】冬天要小心觸發中風危機！一名50多歲男子因便秘排便困難，某次因排便時間太久引起家人擔心，進廁所查看竟發現男子昏迷倒地，送醫後不久宣告不治。醫生表示，男子踩中了3大中風因素，大家要引以爲鑒。

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綜合台媒報道，台灣義大醫院神經外科醫生陳睿生分享病例：一名50多歲、患有「三高」病史的男子，某日去廁所很久也未出來。由於他長期便秘，其家人起初不以為然。但發現男子這次排便時間特別長，家人感到不妥，遂打開廁所門查看，結果驚見男子昏迷倒地。

揭排便太用力 腦出血中風亡

男子被送醫後，醫生經檢查證實患者腦出血中風；且出血範圍甚廣。加上患者本身有高血壓、高血脂和高血糖，不適合開刀手術。不久後，男子病情轉差，醫生評估告知其家人，就算他成功甦醒，恐怕也會變成植物人。最終，男子家屬忍痛簽下放棄急救同意書；男子其後宣告不治。

醫生揭致命因素：3大中風地雷全中

陳睿生醫生解釋個案，指這類因排便困難導致中風的病例並非罕見。患者通常符合以下3大風險因素：

有高血壓病史

在寒冷的冬天病發

用力排便

醫生提醒，高血壓及心血管病患者，不但要控制血壓，也要積極改善便秘問題，切勿掉以輕心。

便秘可致命？

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據臨床經驗，若病人患有冠心病，尤其因心肌梗塞而入院的病人，入院首一、兩個星期，醫生會避免病人用力排大小便，否則會增加心臟負荷。

在心肌梗塞、心臟病發首兩星期的高危期，由於心臟肌肉壞死，用力排便時，引發惡性心跳的風險增加，甚至有可能猝死。故此，病人住院期間，醫生會處方有助排便的藥物讓病人服用，透過使用纖維素或其他藥物軟化大便，以致病人不必用力排便。

而陳藝賢也指出，任何人用力排大小便，以及前列腺肥大的人士用力小便時，都有機會刺激交感神經中的「迷走神經」，令心跳減慢、血壓降低，導致心臟輸出在短時間內減少，大腦供血量減少，因而突然暈倒。

即睇「便秘」對身體可能產生的影響：

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4招減低排便時中風風險

台灣心臟內科醫生劉中平指出，除了用力排便排尿，導致血壓水平上升，在天氣寒冷時，也會令血管收縮，導致血壓上升。這時，心臟需要更用力地把血液傳到全身；當壓力增強時，血壓又會再度上升，形成惡性循環。

醫生建議，高血壓患者應養成以下5個習慣，減低排便時中風風險：

多吃蔬菜水果及多喝水。

若廁所比較冷，建議穿襪子或是拖鞋後再進廁所排便；或在廁所加設暖氣保暖，有助穩定血壓。

養成規律排便時間。

避免久坐，要多走動。

同場加映：4大原則助排便順暢

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁中指出，便秘的成因與飲食和運動息息相關，故此建議4大原則助排便順暢：

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同場加映：高纖蔬菜排名

台灣營養師李婉萍分享9款含膳食纖維的高纖蔬菜，以下為每100克所含的纖維量︰

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同場加映：腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾受訪，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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盧醫生指出，中風常見的風險因素包括高血壓、高血脂、高血糖等，經常吸煙、吃煎炸油膩的食物、少做運動也會增加中風風險，建議年輕人應少吸煙，注意飲食均衡，多運動，定時做身體檢查，特別是家族有心臟病病史或糖尿病病史的人。

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