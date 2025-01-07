親子自助餐優惠｜W酒店自助餐突發買一送一　$266起歎龍蝦/雪蟹腳/和牛肩胛肉

▲ W酒店自助餐突發買一送一，$266起歎龍蝦、雪蟹腳、和牛肩胛肉。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】香港W酒店推出自助餐買一送一優惠，人均低至$266起，任食雪蟹腳、澳洲和牛肩胛肉，晚餐更有龍蝦、燒蠔等，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜W酒店節慶樂韻自助午餐

香港W酒店由即日起至2月28日供應節慶樂韻自助餐，午餐精選美食有慢烤牛胸腩、海鮮珍珠麵、澳洲和牛肩胛肉，還有多款時令海鮮，包括麵包蟹、藍青口、雪蟹腳（星期六、日及公眾假期供應），以及精緻甜點如開心果草莓蛋糕、傳統黑森林蛋糕。

【KKday 買一送一】節慶樂韻自助午餐連無限暢飲

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五 $586/2 位，平均$293/位（原價$1,074/2位）

星期六至日 $718/2 位，平均$359/位（原價$1,316/2位）

【KKday 買二送二】節慶樂韻自助午餐連無限暢飲

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五 $1,172/4位，平均$293/位（原價$2,148/4位）

星期六至日 $1,436/4位，平均$359/位（原價$2,632/4位）

初一至三 成人$654/位，小童（3–11歲）$397/位（原價 成人$757/位，小童$460/位）

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自助餐優惠｜W酒店節慶樂韻自助晚餐

晚市自助餐時段會啟動「暢享」時鐘，於指定時段推出招牌美食（各款一人限定一碟），其中特色意大利 bomboloni 冬甩，設有大熱開心果和雲呢拿兩款口味，開心果控必試！至於其他精選推介有龍蝦、雪蟹腳、澳洲和牛肩胛肉、燒蠔、沙軟殼蝦、星洲辣椒蟹等等。

【KKday 買一送一】節慶樂韻自助晚餐連無限暢飲

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $958/2位，平均$479/位（原價$1,756/2位）

星期五至日 $994/2位，平均$497/位（原價 $1,822/2位）

【KKday 買二送二】節慶樂韻自助晚餐連無限暢飲

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $1,916/4位，平均$479/位（原價$3,512/4位）

星期五至日 $1,988/4位，平均$497/位（原價$3,644/4位）

【KKday 早鳥85折】賀年自助晚餐連指定香檳、紅白酒及果汁無限暢飲

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠價：

年三十至初三 成人$910/位，小童（3–11歲）$559/位

另外，於KKday預訂W酒店KITCHEN餐廳自助餐，即可以7折加購W酒店新春賀年年糕。

【KKday 7 折】新春賀年年糕

優惠價：

年糕 $209/盒（原價$298/盒）

蘿蔔糕 $181/盒（原價$258/盒）

自助餐優惠｜W酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：1月7日18:00至1月13日23:59

用餐日期：1月8日至2月28日

香港W酒店

地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號 香港 W 酒店 KITCHEN（地圖）

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