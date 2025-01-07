遊日注意｜北海道湧現沙甸魚屍連綿1公里　網民憂慮：大地震先兆

【日本／地震／沙甸魚／海岸線／北海道】天降異象？日本北海道去年12月又再次出現大量沙甸魚被沖上岸的情況，綿延整個海岸線接近1公里。對於日本再次發生怪象，不少網民擔心會否是大地震的先兆。

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天降異象｜大量沙甸魚擱淺 連綿近1公里海岸線

綜合《北海道放送》等日媒報道，去年12月29日在日本北海道松前町海岸，發現大量沙甸魚擱淺，沿著長約900米的海岸線堆滿大量沙甸魚屍。從網上流傳短片和照片所見，魚屍遍布整個海岸，風高浪急的海灣湧來一堆又一堆的沙丁魚。不少當地人甚至踏進魚屍群中撿起漁獲：

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當地漁業協會進行調查後，目前未能確認原因和數量。據松前町稱，該些沙甸魚屍體沿著海岸線約900米被沖上岸，被當地漁民發現通知相關機構。截至周一（６日），松前町仍在考慮清理方法，暫時未有定論。有網民擔心，大量沙甸魚被沖上岸恐怕是天降異象，有可能是大地震的先兆。

大量魚屍堆積在海岸，難免會腐壞傳來惡臭。幸好當地現時氣溫低，且海岸距離住宅區有一段距離，松前町尚未接獲市民投訴。由於發現魚屍的時間正值日本新年假期，暫未找到業者處理，當地政府只能暫時將魚屍留在海岸。據了解，沙甸魚屍的數量龐大，無法人工回收，但考慮到使用起重機等進行回收期間，有可能混入沙土，令稍後難以用焚燒的方式處理魚屍，搬運巨量魚屍亦需時。

據記錄，北海道松前町海岸在2021年12月曾出現大量沙甸魚屍擱淺海岸，當地其他地區亦相繼出現異象：前年12月在函館市海岸，以及去年4月在石狩灣新港海岸。雖然去年4月那次有專家指可能因海水溫度有關，但看到同樣的狀況再次出現，部分網民擔心「會不會是地震前兆？」、「新年期間發生這種事，感覺是不好的預兆」。

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沙甸魚屍擱淺海岸｜2024年4月：石狩灣新港海岸

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沙甸魚屍擱淺海岸｜2023年12月：函館市海岸

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日本地震丨南海海槽8級地震機率達8成 專家籲5地區勿前往

根據日本政府過去研究，由於南海海槽沿線，過去平均每100到150年，就會發生一次規模8到9級的強震，郭鎧紋預計未來30年，南海海槽有7到8成的機率，發生規模8級以上的地震。而強震所引發的海嘯，有4個地區可能會在5分鐘內就出現，另一個地區則會在19分鐘就發生。

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郭鎧紋表示今年8月宮崎縣發生規模7.1強震，是在南海海槽的西側，而令人擔憂的是，此區域強震引發的海嘯，估計可以很快就會抵達陸地，像是靜岡縣在2分鐘內抵達，和歌山為3分鐘，三重約4分鐘，高知約5分鐘內，到宮崎縣也不過19分鐘。因此郭鎧紋呼籲民眾「赴日旅遊最好避免前往這幾個地方」。

事實上，今年日本分別於1月1日及8月8日爆發7級以上的大地震，分別為能登半島發生7.6級大地震及宮崎縣7.1級大地震，前者死亡人數總計462人，包含直接死亡227人、「災害相關死亡」235人；後者則造成 14 人受傷，最少兩間房屋倒塌。郭鎧紋提醒，無法排除地震先在南海海槽西側發生，然後蔓延至東側的可能性。

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