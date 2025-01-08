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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬狗：要注意或有第三者出現

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 29 分鐘前

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玄學家七仙羽師傅講解肖狗人士運程。

七仙羽/七師傅2025蛇年運程/屬狗/肖狗】屬狗人士踏入蛇年家庭有點變動，跟家人感情生變，只因溝通不好導致嗌交，七師傅說：「加上長輩花錢較多，比較多瑣事需要處理，而且子女問題要處理，所以經常嗌交，另外亦容易有小三出現，所以屬狗人士要注意因家庭不和睦引起的爛桃花。」

七仙羽師傅2025蛇年運程｜屬狗人士易破財

七師傅給予屬狗人士的錦囊，由於屬狗朋友易聽從朋友意見作出投資，所以蛇年易投資出錯蝕錢，七師傅建議：「所以今年別聽任何人的建議，要相信自己。」

另外屬狗朋友可於枕頭放置名人或富豪相片，可以補充能量以及自信，此外，多吃5色蔬果，有助平衡能量。

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七仙羽師傅2025蛇年運程｜七師傅點評運程：

肖狗年份：1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018

  • 事業運：將有可能迎來晉升或轉職的機會，尤其在年初就能感受到這股正能量。
  • 感情運：單身者有望在這一年遇到心儀對象，而已婚者則需要多花心思去維護關係、保持和諧。
  • 健康運：須注意季節性疾病的預防，整體而言，這一年須積極應對挑戰，把握機會。

七仙羽師傅2025蛇年運程｜肖狗藝人代表

1994年代表：

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+12
+11

1982年代表：

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+4
+3

1970年代表：

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+8
+7

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