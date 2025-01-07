校長專欄︱逾40名保良局幼小校長訪大灣區　陸慶濤小學校長：行萬里路長知識

▲ 去年12月逾40位保良局小學及幼稚園校長，一同參與「保良局『幼小同盟』2024大灣區教育專業考察團」。（作者提供）

【保良局陸慶濤小學/西貢區/直資學校】去年12月，我好高興有機會與保良局22位小學及22位幼稚園校長一同參與「保良局『幼小同盟』2024大灣區教育專業考察團」，這是我們三年內行畢大灣區九個內地城市的最後一團。

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是次交流行程，我們走訪多個重要景點及進行學校交流，包括珠海的珠海太空中心、中山的心薈然學、江門的中國中車、倉東文化遺產、赤坎古鎮，亦船遊七星岩及到訪肇慶市第十六小學，交流辦學經驗及參與中國文化活動體會，更到惠陽試搭無人巴士等。

教育是通過書本和網絡來獲取知識的過程，但透過行萬里路作實地考察就來得更直接及實在。這次內地親身體驗，無論是科技的先進程度、歷史文化的寶貴傳承，到學校的集團式辦學管理，在現今新時代下，身為校長的我都絕對需要繼續學習及掌握時代發展步伐，見多且識廣，讓我有更多正面衝擊，思考如何帶領學校前進，為學生們製造更多學習機會，好好裝備以迎接未來。

「幼小同盟」是保良局的教育政策，亦是一項德政，旨在讓屬校小學及幼稚園連成一線，發揮更大的協同效應，發展敎育優勢。學校間同仝同心同德，努力為就讀保良局小學生及幼稚園生造就更多寶貴的學習及成長經歷！

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