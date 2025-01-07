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關鍵基礎設施｜保安局：業界有三大疑慮如事故匯報時限　已在條例草案回應

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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保安局副秘書長王秀慧。(立法會直播截圖)

保安局副秘書長王秀慧今日指，業界就《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》主要有三大疑慮，不是原則性反對，是技術性問題，如匯報時限，因此，條例放寬匯報事故時限，嚴重事故12小時內，其他事故48小時內。

立法會今日舉行《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》委員會首次會議，新民黨議員黎棟國指，今日有報章報道條例草案，王秀慧馬上去信回應。他關注，當局指，各界向局方反映疑慮和提供意見，基本上已經處理，可否舉例，一般業界反映了什麼疑慮？以及業界提出的疑問是原則性問題，還是實施細則不清晰。

王秀慧回應指，業界主要有三大疑慮，已在條例草案回應，一，是事故匯報時限，早前在諮詢文件，緊急事故需要在兩個小時之內匯報，很多業界擔心太趕，以及就事故定義，業界擔心事務大小都要匯報。因此，在條例草案中，放寬報告時限，嚴重事故就12小時內，其他就48小時內，賦權專責辦公室有早期介入權力， 專責辦公室可以主動作出查詢，免卻事發時未清楚是否要匯報。

二，聘用人手，王秀慧指，因此，條例下負責管理電腦系統安全的人，要有足夠專業知識，細節會在實務守則處理 ，容許營運者有一定彈性去招聘合適人手，就算不是在實務守則所講專業標準，當局收到通知之後，相約程度也可以接受。

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政府有科技券  亦可提供財政支援

三，合規成本，王秀慧說，條例是針對的規管營運者，大部份大規模營運公司，沒有特別擔心財政上承擔。中小企方面，若有需要，現時政府有科技券，政府亦可以提供一定支援，財政上支援予中小企。

顏汶羽關注專責辦公室編制  王秀慧：30至40人

民建聯議員顏汶羽關注專責辦公室編制。王秀慧指，辦公室編制，設有專員，數字辦公室及警隊專家，有文職人員，30至40人左右。

《條例草案》下的法定責任分三大類，包括架構責任、預防責任和事故通報及應對責任。「關鍵基礎設施營運者」須設立專責管理單位，監督其電腦系統的安全，並採取預防措施，加強它們應對網絡攻擊的韌性。當有電腦系統安全事故發生時，營運者須向負責執行條例的專責辦公室報告，同時按其提交的應急計劃，自行採取應對措施，還原系統。專責辦公室在有需要時可提供適時協助，採取補救措施，控制問題和減低影響其他關鍵基礎設施的機會，從而令香港社會運作和市民生活維持正常。

王秀慧去信《明報》  批有關條例草案報道以偏概全

王秀慧今日去信《明報》，指今日有一篇有關《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》的報道，標題及內文偏頗誤導。局方認為，報道只集中少部分業界在諮詢期內發表的意見，刻意忽略大部分支持和提出正面建議的意見，亦完全未有提及政府在諮詢期後期，與業界持續溝通及解說，並已大致釋除業界疑慮，批評報道以偏概全。

《明報》報道指出，有業界關注條例的規管範圍有重疊，亦有人指規管機制定義不清，或要求政府提供補貼。保安局則澄清指，過去兩個月，政府與各個將被規管的界別，合共進行15場工作會議，進一步解說立法建議，了解不同界別的特性和營運情況，確保日後制定的《實務守則》確實可行，而業界普遍已沒提出報道提及的關注事宜。

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