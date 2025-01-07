  • 17°C
香港時間：202517日 (二) 23:02

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

關鍵基礎設施｜業界關心合規成本　保安局稱有「科技券」資助　惟今年起已停申請

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 6 小時前

最後更新： 35 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

保安局副秘書長王秀慧。(立法會直播截圖)

保安局副秘書長王秀慧今日指，業界就《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》主要有三大疑慮，不是原則性反對，是技術性問題，如匯報時限、合規成本。王稱，中小企方面，若有需要，現時政府有「科技券」。

不過，翻查資料，政府上月中已宣布，今年起將停止接受「科技券」申請。

立法會今日舉行《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》委員會首次會議，新民黨議員黎棟國指，今日有報章報道條例草案，王秀慧馬上去信回應。他關注，當局指，各界向局方反映疑慮和提供意見，基本上已經處理，可否舉例，一般業界反映了什麼疑慮？以及業界提出的疑問是原則性問題，還是實施細則不清晰。

業界三大疑慮 包括事故匯報時限

王秀慧回應指，業界主要有三大疑慮，已在條例草案回應：

一，是事故匯報時限。早前在諮詢文件，緊急事故需要在兩個小時之內匯報，很多業界擔心太趕，以及就事故定義，業界擔心事務大小都要匯報。因此，在條例草案中，放寬報告時限，嚴重事故就12小時內，其他就48小時內，賦權專責辦公室有早期介入權力， 專責辦公室可以主動作出查詢，免卻事發時未清楚是否要匯報。

二，聘用人手。王秀慧指，因此，條例下負責管理電腦系統安全的人，要有足夠專業知識，細節會在實務守則處理 ，容許營運者有一定彈性去招聘合適人手，就算不是在實務守則所講專業標準，當局收到通知之後，相約程度也可以接受。

三，合規成本。王秀慧說，條例是針對的規管營運者，大部份大規模營運公司，沒有特別擔心財政上承擔。中小企方面，若有需要，現時政府有「科技券」，政府亦可以提供一定支援，財政上支援予中小企。

選委界議員馬逢國關注，有些大型基礎設施的服務外判給第三方，例如早前微軟出現全球死機，電腦系統故障影響德國機場的正常運作，事後確認是技術問題而非網絡攻擊，詢問若出現類似突發事件，應如何判定。王秀慧說，若出現未必屬於《條例草案》規定的事故跡象，例如機場排長龍，《條例草案》將賦權專責辦公室早期介入、主動查詢，以便盡快了解情況和作出指示；若確實是技術故障，會轉介給相關規管當局去跟進。

王秀慧：營運者可外判工作  但責任不能外判

王秀慧強調，關鍵基礎設施營運者可外判聘用第三方服務，但責任不能外判；將來專責辦公室或負責規管的金融管理局和通訊事務管理局，在處理事故時，可能會要求第三方服務提供者向營運者提供資料。

顏汶羽關注專責辦公室編制 王：30至40人

民建聯議員顏汶羽關注專責辦公室編制。王秀慧指，辦公室編制，設有專員，數字辦公室及警隊專家，有文職人員，30至40人左右。

去信《明報》  批有關報道以偏概全

王秀慧今日去信《明報》，指今日有一篇有關《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》的報道，標題及內文偏頗誤導。局方認為，報道只集中少部分業界在諮詢期內發表的意見，刻意忽略大部分支持和提出正面建議的意見，亦完全未有提及政府在諮詢期後期，與業界持續溝通及解說，並已大致釋除業界疑慮，批評報道以偏概全。

《明報》報道指出，有業界關注條例的規管範圍有重疊，亦有人指規管機制定義不清，或要求政府提供補貼。保安局則澄清指，過去兩個月，政府與各個將被規管的界別，合共進行15場工作會議，進一步解說立法建議，了解不同界別的特性和營運情況，確保日後制定的《實務守則》確實可行，而業界普遍已沒提出報道提及的關注事宜。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

保安局公布保障關鍵基礎設施立法框架　違例機構最高罰500萬
21:29 2024/06/25
保安局公布保障關鍵基礎設施立法框架　違例機構最高罰500萬
關鍵基礎設施丨條例只列受規管界別　鄧炳強：若列指明機構或成恐襲目標
16:35 2024/07/02
關鍵基礎設施丨條例只列受規管界別　鄧炳強：若列指明機構或成恐襲目標
關鍵基礎設施丨港府：反對彭博就部分機構所提交意見書作出偏頗報道
22:50 2024/08/20
關鍵基礎設施丨港府：反對彭博就部分機構所提交意見書作出偏頗報道
保障關鍵基礎設施︱鄧炳強：積極考慮放寬事故通報時限
21:58 2024/11/01
保障關鍵基礎設施︱鄧炳強：積極考慮放寬事故通報時限
延長雪卵期限現轉機？　政府有何要考慮
今日 12:00
延長雪卵期限現轉機？　政府有何要考慮

你可能感興趣

保安局公布保障關鍵基礎設施立法框架　違例機構最高罰500萬
21:29 2024/06/25
保安局公布保障關鍵基礎設施立法框架　違例機構最高罰500萬
關鍵基礎設施丨條例只列受規管界別　鄧炳強：若列指明機構或成恐襲目標
16:35 2024/07/02
關鍵基礎設施丨條例只列受規管界別　鄧炳強：若列指明機構或成恐襲目標
關鍵基礎設施丨港府：反對彭博就部分機構所提交意見書作出偏頗報道
22:50 2024/08/20
關鍵基礎設施丨港府：反對彭博就部分機構所提交意見書作出偏頗報道
補貼 保安 科技券 香港 新民黨 民建聯 保安局 立法會 明報 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心
KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心
急症室最長等候時間（01月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月07日 時間16:05）
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣
香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣