關鍵基礎設施｜業界關心合規成本　保安局稱有「科技券」資助　惟今年起已停申請

▲ 保安局副秘書長王秀慧。(立法會直播截圖)

保安局副秘書長王秀慧今日指，業界就《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》主要有三大疑慮，不是原則性反對，是技術性問題，如匯報時限、合規成本。王稱，中小企方面，若有需要，現時政府有「科技券」。

不過，翻查資料，政府上月中已宣布，今年起將停止接受「科技券」申請。

立法會今日舉行《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》委員會首次會議，新民黨議員黎棟國指，今日有報章報道條例草案，王秀慧馬上去信回應。他關注，當局指，各界向局方反映疑慮和提供意見，基本上已經處理，可否舉例，一般業界反映了什麼疑慮？以及業界提出的疑問是原則性問題，還是實施細則不清晰。

業界三大疑慮 包括事故匯報時限

王秀慧回應指，業界主要有三大疑慮，已在條例草案回應：

一，是事故匯報時限。早前在諮詢文件，緊急事故需要在兩個小時之內匯報，很多業界擔心太趕，以及就事故定義，業界擔心事務大小都要匯報。因此，在條例草案中，放寬報告時限，嚴重事故就12小時內，其他就48小時內，賦權專責辦公室有早期介入權力， 專責辦公室可以主動作出查詢，免卻事發時未清楚是否要匯報。 二，聘用人手。王秀慧指，因此，條例下負責管理電腦系統安全的人，要有足夠專業知識，細節會在實務守則處理 ，容許營運者有一定彈性去招聘合適人手，就算不是在實務守則所講專業標準，當局收到通知之後，相約程度也可以接受。 三，合規成本。王秀慧說，條例是針對的規管營運者，大部份大規模營運公司，沒有特別擔心財政上承擔。中小企方面，若有需要，現時政府有「科技券」，政府亦可以提供一定支援，財政上支援予中小企。

選委界議員馬逢國關注，有些大型基礎設施的服務外判給第三方，例如早前微軟出現全球死機，電腦系統故障影響德國機場的正常運作，事後確認是技術問題而非網絡攻擊，詢問若出現類似突發事件，應如何判定。王秀慧說，若出現未必屬於《條例草案》規定的事故跡象，例如機場排長龍，《條例草案》將賦權專責辦公室早期介入、主動查詢，以便盡快了解情況和作出指示；若確實是技術故障，會轉介給相關規管當局去跟進。

王秀慧：營運者可外判工作 但責任不能外判

王秀慧強調，關鍵基礎設施營運者可外判聘用第三方服務，但責任不能外判；將來專責辦公室或負責規管的金融管理局和通訊事務管理局，在處理事故時，可能會要求第三方服務提供者向營運者提供資料。

顏汶羽關注專責辦公室編制 王：30至40人

民建聯議員顏汶羽關注專責辦公室編制。王秀慧指，辦公室編制，設有專員，數字辦公室及警隊專家，有文職人員，30至40人左右。

去信《明報》 批有關報道以偏概全

王秀慧今日去信《明報》，指今日有一篇有關《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》的報道，標題及內文偏頗誤導。局方認為，報道只集中少部分業界在諮詢期內發表的意見，刻意忽略大部分支持和提出正面建議的意見，亦完全未有提及政府在諮詢期後期，與業界持續溝通及解說，並已大致釋除業界疑慮，批評報道以偏概全。

《明報》報道指出，有業界關注條例的規管範圍有重疊，亦有人指規管機制定義不清，或要求政府提供補貼。保安局則澄清指，過去兩個月，政府與各個將被規管的界別，合共進行15場工作會議，進一步解說立法建議，了解不同界別的特性和營運情況，確保日後制定的《實務守則》確實可行，而業界普遍已沒提出報道提及的關注事宜。

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