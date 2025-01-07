  • 17°C
香港時間：202517日 (二) 19:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

販毒｜海關在郵包查出2.4公斤懷疑液態可卡因　市值200萬拘1人

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

海關在1月3日在港珠澳大橋香港口岸檢獲2.4公斤懷疑液態可卡因。（海關）

海關在1月3日在港珠澳大橋香港口岸檢獲2.4公斤懷疑液態可卡因，估計市值約200萬元，昨日（6日）拘捕1名27歲男子。

海關1月3日分析情報後，在港珠澳大橋香港口岸查驗一個從廣州寄出，報稱載有亞加力膠板的郵包，內有3塊亞加力膠板，而中空位置藏有共約2.4公斤懷疑液態可卡因。

海關跟進調查後，昨日在紅磡採取監控遞送行動，拘捕1名27歲懷疑涉案男子，期間該男子拒絕與海關人員合作。

被捕男子報稱無業，已被控一項企圖販運危險藥物罪及一項阻撓一名海關人員罪，明日（8日）在九龍城裁判法院提堂。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

童學園
校長專訪｜沙呂小校長倡家長多跟子女獨處　翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

毒品｜攜懷疑太空油往內地兩人被捕　海關：落馬洲兩口岸檢獲
21:48 2024/12/30
毒品｜攜懷疑太空油往內地兩人被捕　海關：落馬洲兩口岸檢獲
販毒｜大角咀兄弟被拘　商業大廈及客貨車搜出懷疑冰毒
15:22 2025/01/01
販毒｜大角咀兄弟被拘　商業大廈及客貨車搜出懷疑冰毒
走私｜兩內地漁船藏未完稅香煙市值過億元　海關拘6人
15:11 2025/01/01
走私｜兩內地漁船藏未完稅香煙市值過億元　海關拘6人
販毒｜海關機場連破3宗販毒案　有人以茶葉、蛋白粉掩飾氯胺酮
19:21 2025/01/01
販毒｜海關機場連破3宗販毒案　有人以茶葉、蛋白粉掩飾氯胺酮
打擊毒品丨攜懷疑「太空油」過關　海關落馬洲拘捕兩人
21:39 2025/01/02
打擊毒品丨攜懷疑「太空油」過關　海關落馬洲拘捕兩人

你可能感興趣

毒品｜攜懷疑太空油往內地兩人被捕　海關：落馬洲兩口岸檢獲
21:48 2024/12/30
毒品｜攜懷疑太空油往內地兩人被捕　海關：落馬洲兩口岸檢獲
販毒｜大角咀兄弟被拘　商業大廈及客貨車搜出懷疑冰毒
15:22 2025/01/01
販毒｜大角咀兄弟被拘　商業大廈及客貨車搜出懷疑冰毒
走私｜兩內地漁船藏未完稅香煙市值過億元　海關拘6人
15:11 2025/01/01
走私｜兩內地漁船藏未完稅香煙市值過億元　海關拘6人
販運毒品 有害化學物／毒品 罪案 海關

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心
KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心
急症室最長等候時間（01月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月07日 時間16:05）
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣
香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣