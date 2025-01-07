販毒｜海關在郵包查出2.4公斤懷疑液態可卡因　市值200萬拘1人

▲ 海關在1月3日在港珠澳大橋香港口岸檢獲2.4公斤懷疑液態可卡因。（海關）

海關在1月3日在港珠澳大橋香港口岸檢獲2.4公斤懷疑液態可卡因，估計市值約200萬元，昨日（6日）拘捕1名27歲男子。

海關1月3日分析情報後，在港珠澳大橋香港口岸查驗一個從廣州寄出，報稱載有亞加力膠板的郵包，內有3塊亞加力膠板，而中空位置藏有共約2.4公斤懷疑液態可卡因。

海關跟進調查後，昨日在紅磡採取監控遞送行動，拘捕1名27歲懷疑涉案男子，期間該男子拒絕與海關人員合作。

被捕男子報稱無業，已被控一項企圖販運危險藥物罪及一項阻撓一名海關人員罪，明日（8日）在九龍城裁判法院提堂。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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