新手爸媽｜黃翠如罕晒白滑孕肚佈置新居嬰兒房　與蕭正楠手持1物品疑洩BB性別

▲ 兩公婆拎住呢樣嘢，似乎唔小心洩露咗BB性別！

【黃翠如懷孕/蕭正楠】娛樂圈在蛇年相當旺丁，不少星級蛇B排住隊出世，黃翠如和蕭正楠的BB也是蛇B之一。翠如經歷過流產傷痛再度成功懷孕，對此既感恩又開心，不時跟網民分享將為人母的喜悅，近日翠如還首度晒出白滑孕肚，孖老公一同佈置新居BB床，兩人更手持1物品疑洩BB性別！

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黃翠如懷孕｜黃翠如蕭正楠為小生命忙於搬屋

43歲的黃翠如於去年11月在社交網公佈喜訊，還透露曾失去了一個生命，花了好些日子才走出流產陰霾，如今順利懷孕，相信日子會更好，正因為有過傷痛經歷，蕭正楠亦化身做緊張大師照顧太太。不過隨住翠如佗B逐漸穩定下來，兩人也開始難掩喜悅之情，經常在社交網分享準爸媽的趣事。

踏入結婚第7年，加上小生命即將到臨，兩人近日忙於搬屋，翠如在Instagram分享多張跟老公佈置新居BB房的照片，留言謂：「我們的第七年。年頭時還在開始計劃兩個人的生活，說好今年內要去非洲看動物大遷徙，最後遷徙了一隻來到我們家。所以這些日子也為你的搬家，而處於一片混亂當中。凌亂的家，凌亂的快樂，是家的感覺。」又甜蜜表示歡迎BB：「2025歡迎你，期待你」。

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黃翠如懷孕｜首晒孕肚深情跟老公對望

其中一張照片翠如還激罕首次晒出孕肚，深情跟老公對望，不少網民都大讚翠如肚皮白滑，尺寸大小似懷孕6個月左右，但手腳依舊纖幼，絕對是得天獨厚。此外，從照片又見到BB房尚未佈置好，只是砌好了一張簡約白色的圓弧形床仔，周圍又放滿BB用品的紙箱。

兩人更鬼馬拿起其中一對米白色BB鞋玩耍，蕭正楠搞笑用腳趾公穿起鞋仔在牆上「行走」，又爆笑表示：「抽筋呀！」似足「大細路」！連好友蔣家旻也忍不住留言：「Happy new year 一家三口幸福快樂又健康 PS.唔好用你個臭腳玩BB鞋！」

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黃翠如懷孕｜鞋仔有粉紅蝴蝶結疑洩露BB性別

不過眼利的網民就留意到鞋仔雖然米白色屬中性顏色，但鞋面上有一個粉紅色蝴蝶結，因而紛紛猜測翠如腹中BB是女生，不過兩人就未有進一步透露BB性別，相信以兩人顏值，無論是男或女都一定是靚仔靚女。

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