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濾水｜港大研發出新絲基納米過濾膜　濾水速度快近10倍亦毋須高壓

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發布時間： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

（資料圖片）

香港大學研發出新絲基納米過濾膜，能在極低壓力下，去除水中逾99%有機污染物，濾水速度亦較傳統濾膜提升近10倍，並可減少約80%能源消耗。

港大指，納米過濾膜廣泛應用於工業廢水加工、處理或家居濾水等領域，可以去除包括重金屬、有機分子和微生物等多種污染物，同時允許水和有益的礦物離子，如 Ca2+、Mg2+通過。然而，目前的淨水方法，需要極高的壓力，最高可達10「巴」（bar），即相等於正常大氣壓力的10倍，處理過程不但耗能、昂貴，亦需要大型設備。

天然蠶絲製成　可除去逾99%有機污染物

港大工程學院土木工程系講座教授湯初陽及團隊，利用天然蠶絲製造了一種新型納米過濾膜，可在極低的壓力下實現水淨化。團隊測試結果顯示，絲膜在真空壓力小於1巴的情況下，每小時每平方米的水流量達到56.8升，同時能去除水中逾99%的有機污染物，例如毒性和持久性引起全球關注的全氟化合物。

湯初陽稱，新絲基納米過濾膜的濾水速度較傳統的商用納米過濾膜快近10倍，同時只需要輕微的真空吸力就可以做到，形容帶來重大改變。而這種絲質「超透膜」亦屬於可持續發展的濾膜，可減少約80%的能源消耗，大幅節省成本。有關發明已取得專利，並在最近的《自然通訊》期刊上發表。

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