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靚媽精明眼︱直擊全港首家MINISO Outlet　多款卡通精品$5起必買呢款餐盒

休閒消費

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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MINISO Outlet果然多平貨！

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靚媽精明眼︱直擊全港首家MINISO Outlet　多款卡通精品$5起必買呢款餐盒

【MINISO Outlet/奧海城/優惠】主打平價生活用品的MINISO（名創優品），在奧海城設全港首間Outlet，TOPick到場直擊後，發現全場大量貨品$5起，$15可以買到大毛巾，不用$40可以買到迪士尼水壺，相當抵買！

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位於奧海城3期的MINISO Outlet，貨品以清貨為主，所以賣晒未必有補貨，現場所見卡通大毛巾最受歡迎，只售$15，而且只剩一條，其次是大量的卡通杯、水壺、貼紙及文具等，全部低於5折發售。

另外，店內有大量頭飾，絕對是長髮小女孩福音，可愛的史迪仔髮圈或髮夾都是$5起，買多幾款都不會「肉痛」!當中小編最推薦是SNOOPY餐盒，1盒有3個不同尺寸，售價$10，即是平均約$3.3一個，用來裝小食最適合。

MINISO Outlet︱小編推薦抵買貨品如下:

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Outlet店內以迪士尼人物系列精品為主，未見日本人氣卡通人物CHiiKAWA系列，盲盒亦只是少量。

MINISO於2013年在廣州設首店，兩年後進軍海外市場，截至今年3月，分店遍佈全球111個國家和地區，包括英國、美國、法國、杜拜、悉尼、新加坡、印尼等，擁有超6,600間分店，是中國企業500強之一。

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MINISO Outlet︱︱本港擁有近30分店

現時，MINISO在香港開設接近30間分店，遍布港九新界，如灣仔、金鐘、旺角、荃灣等。品牌十分進取，單在11月已逆市連續新開4間分店，包括灣仔合和商場、鴨脷洲、大埔超級城及大圍圍方。

MINISO Outlet︱小編推薦抵買貨品如下:

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MINISO Outlet

地址：奧海城三期UG18號舖
營業時間：每天11am-8:30pm

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