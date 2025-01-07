星二代｜甄濟如唱廣東歌獲鍾雪瑩寫詞　Jasmine做樂壇新人獲父母支持

▲ 甄濟如以唱作人身份。（曾耀輝攝）

最近多位星二代都表現亮眼最新一位在演藝圈發力的，是甄子丹和汪詩詩愛女甄濟如，以樂壇新人之姿追夢。

現年20歲的甄濟如（Jasmine），擁有如母親一樣的模特兒身型，同時也遺傳了父親的演藝細胞，自5歲便學琴，現已考獲八級鋼琴，她初中亦學習小號和開始作曲，至今她說已累積了近80首作品，2023年她加Sony Music旗下RCA Records，推出個人單曲《idk》。

去年底Jasmine就迎來首支廣東歌曲《次次》，同樣是由她作曲，並邀來金馬影后鍾雪瑩以筆名鍾說填詞。

▲ 首支廣東歌《次次》，由鍾說（鍾雪瑩）填詞。

甄濟如能說粵語、英文、普通話和上海話，但她指廣東話是較弱，所以今次錄音都有一定挑戰。「這首是快歌，歌詞好密，要花上更多時間去練習咬字，不斷重覆地唱，之前錄音用一日，這次就用了兩日，幸而最後都自覺滿意。」

她解釋自己在香港成長，所以都一定要有一首廣東歌，所以都不怕挑戰高難度。「詞人鍾說是公司安排合作，她都很好，常和我溝通，想知我的喜好，最後也加了沖咖啡、繪畫入歌詞，因都是我的興趣。」

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為成人禮寫歌

出道已一年，Jasmine都有不少難忘事。「我是在新加坡正式出道的，唱片公司同時為我舉行了一個發布會，我要為在場人士表演第一首派台歌，記得歌曲在凌晨在串流平台上架，我和媽媽還興奮得一齊倒數，家人都有來我的發布會，又和觀眾一齊喊我的台字，雖然當時很緊張，但都感受到家人對我的支持。」

之後Jasmine又再在香港藝穗會舉行新歌發布及20歲生日會，當日其父母都有現身。她並以一首創作歌曲《Forever 19》唱出走進成人世界的心情。Jasmine笑說：「我18歲在美國讀書時，已和一位好朋友講，自己將來一定要寫首歌來作為紀念成年禮，雖然相隔一年才完成，但亦可作為自己告別1字頭的禮物。」

▲ （曾耀輝攝）

她並親自構思MV內容，如邀請了中學同學一齊拍攝，又加人照相簿的意念，成為成長歲月的「物證」。在數碼化存相的年代，她自言真的是還會用相簿的人，並形容內心住了一個old soul。「可能我家人都有太多喜好，如公公喜歡聽60年代的歌，媽媽則會聽90年代的，所以我都喜歡Whitney Houston、 Frank Sinatra的音樂。」

父母寄語做自己

看似萬千寵愛在一身，Jasmine坦言亦曾有壓力。「我在14、15歲時，雖然有很多興趣，但不知自己將來做甚麼，感到有點迷茫，家人知道我對自己要求高，經常叫我放鬆，努力做好自己就可以，僈慢便發現很想向音樂方面發展，原因也說不出來，就是覺得很想做好這件事。」

▲ Jasmine指父母注重家庭時間

音樂以外，Jasmine也喜歡繪畫，若然沒有當上歌手，或會朝這方面發展。爸爸甄子丹是知名員演員，她卻笑言從沒想過拍戲。「自從拍過MV，更知道自己未必適合做演員，尤其要演有愛情元素的戲份，都有點尷尬，但如果是演喜劇，可能還更適合，因覺得自己幾搞笑的。」

▲ 父母甄子丹、汪詩汪及一眾家人齊齊支持。

談到家人相處，她覺得父母都是挺傳統的，很注重家庭時間。「例如我們都會在手機分享所在位置，讓彼此知道正在哪裡，另外，晚飯時間，大家都不能看手機，要互相談話。」甄子丹曾說他每日都要回家吃晚飯，Jasmine証實了這點。「只要不是要拍戲，爸爸一定回來吃晚飯，因他很喜歡一家人坐在一起，所以覺得我們都很close的。」

▲ 出席頒獎禮。

剛推出了廣東歌，又出席了樂壇頒獎禮的她，2025年的目標很簡單，就是要多唱自己的作品，成為大家都能接受的唱作人。

化粧： 嘉玹‧小白

髮型：Kayan Lo

造型： Cherry Mui

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