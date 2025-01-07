農曆新年2025｜LINE FRIENDS minini x 包點先生推賀年糕點　儲印花換得意精品/期間限定店登場

▲ LINE FRIENDS minini與包點先生推出3款賀年糕點。

農曆新年將至，LINE FRIENDS minini 與包點先生特別推出鴻運年糕、臘味蘿蔔糕和臘味芋頭糕三款賀年糕點，即日起於包點先生、港味道和喜點全線分店有售。包點先生更推出儲印花計劃，儲齊足夠印花可換購多款LINE FRIENDS minini 與包點先生特別版新品精品，即睇詳情！

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LINE FRIENDS minini x 包點先生賀年糕點

三款 LINE FRIENDS minini 與包點先生新年糕點包括鴻運年糕、臘味蘿蔔糕和臘味芋頭糕，每款都有可愛 LINE FRIENDS minini 設計包裝。糕點由即日起於包點先生、港味道和喜點全線分店預售，現貨則於1月10日起發售，每盒售價為$88，凡購買2盒即減$10、購買3盒更即減$50，每購買2盒賀年糕點更可以額外獲贈 LINE FRIENDS minini 保溫袋1個。

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儲印花換購特別版精品

LINE FRIENDS minini與包點先生推出四款特別版新品，包括黏貼掛勾、selini（莎尼尼）隔熱墊、 bnini（熊尼尼）隔熱墊和 LINE FRIENDS minini 摺疊儲物箱，可愛又實用。

凡於1月2日至3月31日期間，惠顧任何產品折實價每滿$35，即可獲贈印花1個；儲滿5個印花，即可以BunFun時刻價加購以上新品。

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黃大仙中心期間限定店設打卡位

另外，黃大仙中心的包點先生分店特別化身「LINE FRIENDS minini 與包點先生期間限定店」，俏皮可愛的LINE FRIENDS minini朋友仔布滿店內的每個角落，大家可邊購物邊盡情打卡。

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LINE FRIENDS minini 與包點先生期間限定店

地址：黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下低層LG13號舖

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