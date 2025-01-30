七仙羽2025蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬豬：犯太歲別再「躺平」【附影片】
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撰文： 游艾維
發布時間： 56 分鐘前
【七仙羽/七師傅2025蛇年運程/肖豬/屬豬】屬豬人士於蛇年犯太歲，豬去年於12生肖中運氣最好，躺平也可吃到飽，惟今年卻不可以再躺平，七師傅建議屬豬者多跟「三合」生肖人士相處，黐下對方旺氣，她說：「旺你的生肖包括羊、兔，其次是搵老虎，因為你跟他們相合。」
七仙羽師傅2025蛇年運程｜屬豬要多微笑增運氣
七師傅給予屬豬人士的錦囊，由於屬豬朋友於蛇年比較運滯，她建議要多參加喜慶活動：「一喜擋三災，每天別再愁眉苦臉，保持多點笑容，因為一笑就可以吸引桃花以及運氣。」
七仙羽師傅2025蛇年運程｜七師傅點評運程：
肖豬年份：1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019
- 事業運：可能面臨一些新的挑戰和機會，須靈活應對工作中的變化，如轉換部門或接手新項目
- 財運：這一年財運相對平穩，但要注意投資風險，避免過度投機
- 感情運：單身者有機會遇到心儀對象，而已婚者則須留意夫妻間的溝通和理解，避免小爭吵影響感情
七仙羽師傅2025蛇年運程｜屬豬藝人代表
1995代表：
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1983代表：
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+6
1971代表：
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七仙羽師傅2025蛇年12生肖運程全集：
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