  • 17°C
香港時間：202518日 (三) 00:43

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

母乳庫 ｜兒童醫院母乳庫昨啟用　歷經兩度流產媽媽誕女後即捐贈【附捐贈方法】

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

母乳庫昨日啟用，當收集滿50公升則會開始分發予各大醫院。(朱永倫攝)

設於兒童醫院的全港首個母乳庫昨日（6日）起投入服務，首階段先招募捐贈者及接收母乳捐贈，儲存足50公升奶量後就會分發予各大醫院。有歷經兩度流產的媽媽，誕女後義不容辭捐贈，指希望向女兒作身教分享的重要性，「只有做咗媽媽先有資格，係一個恩典。」

昨日開展服務的母乳庫，設於兒童醫院，未滿一歲的嬰兒父母，可透過電話及網頁登記無償捐贈，經過面談及篩查下如條件合適，簽署同意書後可以捐贈母乳，並由速遞公司上門收集，捐贈媽媽每三個月需抽血一次檢查，目前有約百多名媽媽查詢，母乳庫會為她們逐一作登記。

提供儲奶袋及泵奶工具   母乳不可與其他食物一同放置

母乳庫會提供儲奶袋、及泵奶工具，捐贈媽媽收集足兩公升，即可要求速遞公司收集。院方提醒，媽媽要將母乳放置於普通雪櫃冰箱變成結冰狀，不宜與其他食物一同放置，媽媽需要注意飲食，包括限制咖啡因及酒精攝取。收集到的母乳會由速遞公司以冷鏈運送至母乳庫，透過化驗、解凍，以及巴士德消毒等程序下，母乳分裝入獨立密封奶瓶，並會進行微生物檢測、以及營養分析。

母乳經消毒後會儲存於兒童醫院母乳庫，最多可以儲存6個月，不同捐贈者的母乳不會混集，並會分發至9間公立醫院新生兒深切治療部，供懷孕不足32周出世、出生體重低於1500克、或者因接受內科或外科治療，而需要捐贈母乳的嬰兒。

童學園
校長專訪｜沙呂小校長倡家長多跟子女獨處　翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀

歷經兩名孩子流產    捐贈媽媽：希望受贈嬰兒BB好起來 

母乳庫早前已覓得一批母親捐贈，並測試運作程序。其中一名捐贈者陳可瑤（YOYO）現育有一名8個月大的女兒，她分享早年頭兩胎亦流產，經歷過嬰兒離開人世，她指理解早產媽媽的感受，「很不容易來到呢個世界上面」。YOYO稱冀透過捐贈母乳，向女兒言傳身教。「病童媽媽照顧花心力更加多，佢地（受贈媽媽）的身體用來照顧BB，我地有多（母乳）就分享，相信一定會好起來。」

只可以within一歲以內(捐贈)，覺得呢段時間好珍貴，想同小朋友分享，佢有的野也可以分享比其他小朋友，如果其他媽媽可以，都可以一齊。只係做左媽媽先有呢個資格(捐贈)，我覺得係一個恩典。

另一名捐贈者劉彥馥憶述，她的第一胎有早產情況，亦出現無法上奶情況，「泵到5mL已經好好」，故長期需要泵奶、儲奶，令她有一段時間每日只有一小時休息。劉彥馥表示，做母乳媽媽、以及捐贈母乳均好辛苦，「多奶要塞奶，少奶要追奶」，亦要接受身形改變，追奶亦要花一個小時時間，令她曾經想放棄，但受身邊其他媽媽支持下堅持下去，「如畀到最好BB，幾辛苦都值得。」

熱線直接支援   媽媽不夠奶可停止

不少媽媽最擔心餵哺自己的嬰兒同時，捐贈母乳量不足。香港母乳庫總監黃明沁表示，每次捐贈兩公升只是作參考，黃明沁指希望支持媽媽，如因各種原因不夠奶，隨時可停止。香港母乳庫資深護師林志愛表示，會有一對一服務，包括熱線直接支援媽媽。

母乳庫目標每年收集1000公升母乳，需要約450至600名極早產及患有危疾的初生嬰兒。黃明沁指，視乎每個捐贈者捐出的奶量，如以每個媽媽捐贈5公升計算，估計需要150至200名捐贈者。她指，香港母乳喂哺媽媽不多，承認要達到每年1000公升奶量有挑戰，需時讓市民了解計劃。當母乳貯存量達到50公升，便會開始分發予各大醫院。

對於私家醫院生育的母親，要轉到公立醫院登記才可捐贈，黃明沁指，捐贈者需到兒童醫院進行準備工作，如有特別原因才會安排於地區醫院捐贈，她指啟用約3至6個月會檢視安排。

點擊圖片放大
+3
+2

母乳庫｜5小孩之母稱母乳餵哺風氣14年間變好　冀母乳庫成立讓母親間互助「俾最好嘅bb」

捐贈母乳方法：

https://www31.ha.org.hk/hkch/SupportUs/HKBMB/HowToBecome

致電香港母乳庫（3513 6688）

聯絡醫院管理局轄下醫院的母乳餵哺診所 （適用於在該醫院分娩人士）

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

記者：陳展棋

懷孕 兒童醫院 公立醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

KK園區丨王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
KK園區丨王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
急症室最長等候時間（01月08日 時間00:05）
急症室最長等候時間（01月08日 時間00:05）
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
1.28億元六合彩｜頭獎一注獨中可贏1.28億　即對攪珠結果
1.28億元六合彩｜頭獎一注獨中可贏1.28億　即對攪珠結果