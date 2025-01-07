母乳庫 ｜兒童醫院母乳庫昨啟用　歷經兩度流產媽媽誕女後即捐贈【附捐贈方法】

▲ 母乳庫昨日啟用，當收集滿50公升則會開始分發予各大醫院。(朱永倫攝)

設於兒童醫院的全港首個母乳庫昨日（6日）起投入服務，首階段先招募捐贈者及接收母乳捐贈，儲存足50公升奶量後就會分發予各大醫院。有歷經兩度流產的媽媽，誕女後義不容辭捐贈，指希望向女兒作身教分享的重要性，「只有做咗媽媽先有資格，係一個恩典。」

昨日開展服務的母乳庫，設於兒童醫院，未滿一歲的嬰兒父母，可透過電話及網頁登記無償捐贈，經過面談及篩查下如條件合適，簽署同意書後可以捐贈母乳，並由速遞公司上門收集，捐贈媽媽每三個月需抽血一次檢查，目前有約百多名媽媽查詢，母乳庫會為她們逐一作登記。

提供儲奶袋及泵奶工具 母乳不可與其他食物一同放置

母乳庫會提供儲奶袋、及泵奶工具，捐贈媽媽收集足兩公升，即可要求速遞公司收集。院方提醒，媽媽要將母乳放置於普通雪櫃冰箱變成結冰狀，不宜與其他食物一同放置，媽媽需要注意飲食，包括限制咖啡因及酒精攝取。收集到的母乳會由速遞公司以冷鏈運送至母乳庫，透過化驗、解凍，以及巴士德消毒等程序下，母乳分裝入獨立密封奶瓶，並會進行微生物檢測、以及營養分析。

母乳經消毒後會儲存於兒童醫院母乳庫，最多可以儲存6個月，不同捐贈者的母乳不會混集，並會分發至9間公立醫院新生兒深切治療部，供懷孕不足32周出世、出生體重低於1500克、或者因接受內科或外科治療，而需要捐贈母乳的嬰兒。

歷經兩名孩子流產 捐贈媽媽：希望受贈嬰兒BB好起來

母乳庫早前已覓得一批母親捐贈，並測試運作程序。其中一名捐贈者陳可瑤（YOYO）現育有一名8個月大的女兒，她分享早年頭兩胎亦流產，經歷過嬰兒離開人世，她指理解早產媽媽的感受，「很不容易來到呢個世界上面」。YOYO稱冀透過捐贈母乳，向女兒言傳身教。「病童媽媽照顧花心力更加多，佢地（受贈媽媽）的身體用來照顧BB，我地有多（母乳）就分享，相信一定會好起來。」

只可以within一歲以內(捐贈)，覺得呢段時間好珍貴，想同小朋友分享，佢有的野也可以分享比其他小朋友，如果其他媽媽可以，都可以一齊。只係做左媽媽先有呢個資格(捐贈)，我覺得係一個恩典。

另一名捐贈者劉彥馥憶述，她的第一胎有早產情況，亦出現無法上奶情況，「泵到5mL已經好好」，故長期需要泵奶、儲奶，令她有一段時間每日只有一小時休息。劉彥馥表示，做母乳媽媽、以及捐贈母乳均好辛苦，「多奶要塞奶，少奶要追奶」，亦要接受身形改變，追奶亦要花一個小時時間，令她曾經想放棄，但受身邊其他媽媽支持下堅持下去，「如畀到最好BB，幾辛苦都值得。」

熱線直接支援 媽媽不夠奶可停止

不少媽媽最擔心餵哺自己的嬰兒同時，捐贈母乳量不足。香港母乳庫總監黃明沁表示，每次捐贈兩公升只是作參考，黃明沁指希望支持媽媽，如因各種原因不夠奶，隨時可停止。香港母乳庫資深護師林志愛表示，會有一對一服務，包括熱線直接支援媽媽。

母乳庫目標每年收集1000公升母乳，需要約450至600名極早產及患有危疾的初生嬰兒。黃明沁指，視乎每個捐贈者捐出的奶量，如以每個媽媽捐贈5公升計算，估計需要150至200名捐贈者。她指，香港母乳喂哺媽媽不多，承認要達到每年1000公升奶量有挑戰，需時讓市民了解計劃。當母乳貯存量達到50公升，便會開始分發予各大醫院。

對於私家醫院生育的母親，要轉到公立醫院登記才可捐贈，黃明沁指，捐贈者需到兒童醫院進行準備工作，如有特別原因才會安排於地區醫院捐贈，她指啟用約3至6個月會檢視安排。

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捐贈母乳方法：

https://www31.ha.org.hk/hkch/SupportUs/HKBMB/HowToBecome

致電香港母乳庫（3513 6688）

聯絡醫院管理局轄下醫院的母乳餵哺診所 （適用於在該醫院分娩人士）

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記者：陳展棋