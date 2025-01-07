  • 17°C
香港時間：202517日 (二) 19:30

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐︱黃嘉雯同屆港姐答應男友求婚　曾被前度男友爆出軌派帽

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

楊詠彤答應男友求婚。

【楊詠彤 / 香港小姐 / 港姐】與黃嘉雯同屆港姐楊詠彤（Katy）在賽前是大熱之一，可是最終未能入三甲。落選後，她沒簽約入TVB，做回模特兒工作，近年並轉型當KOL。

近日，楊詠彤在社交平台宣布男友向她求婚，她答應願嫁，寫道：：「said YES！New year, new beginnings, and a forever with you.」在相中可見，男友在晚上於樹下單膝下跪求婚，楊詠彤笑容燦爛，但她沒透露男友身份。

關注關注組丨黃嘉雯與愛犬散步做運動　Carmaney人美心善「步數」做善款

點擊圖片放大
+4
+3

香港小姐︱楊詠彤被揭黑材料

其實樣子甜美、身材高䠷的楊詠彤擁有42吋長腿，當時參選港姐被稱「10頭身港姐」。其實在2017年畢業於香港城市大學犯罪學的她，當年未參選港姐已獲封「城大校花」，因此被視為大熱之一，她更與另一港姐冠軍陳曉華老友，當年在其社交平台發現二人曾一同去北海道旅行。

可是Katy最後竟五強不入，大熱倒灶大，或與好參賽時被爆黑歷史有關，當年有報道指，她與商人前男友Vincent拍拖時，當男友是「人肉提款機」，要求男方定期買名牌作禮物、幫手找卡數，甚至為自己家人交屋租，影響形象。

楊詠彤又被指為心機女，在參選前另開一個IG帳戶，免被起底。她曾回應與Vincent是和平分手，二人拍拖兩年多以來財政獨立。

點擊圖片放大
+16
+15

另外，在2020年ViuTV節目《調教你男友》當中一集，曾參加《全民造星》的YouTuber「阿餅」李玉庭自爆曾被前女友派帽，更一度激動落淚。

節目播出後，楊詠彤在IG Story發文反撃，留言指：「當年係邊個冇交帶玩失蹤無心戀愛而分手，感情從來係雙方的責任，冇反省相處方式就直接賴落對方…都過咗3年半仲要拎出嚟消費，成長吧！如果喊一喊可以做聖人，我諗我已經成仙了！」、「先提分手不可恥，自甘墮落才夠可恥。」鬧羅生門事件。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
星兒媽媽丨與契仔相處尋回當母親的感覺　倪詩蓓無悔為養育自閉兒棄結婚：決定了就堅決走下去

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

關注關注組丨黃嘉雯與愛犬散步做運動　Carmaney人美心善「步數」做善款【多圖】
17:17 2024/03/12
關注關注組丨黃嘉雯與愛犬散步做運動　Carmaney人美心善「步數」做善款【多圖】
音樂女神丨海兒自揭剛成年被騙經歷　驚動父母到警局了解情況
13:15 2024/12/02
音樂女神丨海兒自揭剛成年被騙經歷　驚動父母到警局了解情況
東張女神丨王嘉慧化身性感嫦娥 　「東張女神」擁靚Package由低做起【多圖】
17:37 2024/09/17
東張女神丨王嘉慧化身性感嫦娥 　「東張女神」擁靚Package由低做起【多圖】
東張女神丨梁敏巧到昂坪360打卡　公開擇偶條件向「Baby Face」派檸檬
19:04 2024/11/07
東張女神丨梁敏巧到昂坪360打卡　公開擇偶條件向「Baby Face」派檸檬
港姐冠軍丨黃嘉雯西班牙海灘大解放　泳衣「中門大開」騷驕人身段派福利【多圖】
20:03 2024/09/09
港姐冠軍丨黃嘉雯西班牙海灘大解放　泳衣「中門大開」騷驕人身段派福利【多圖】

你可能感興趣

關注關注組丨黃嘉雯與愛犬散步做運動　Carmaney人美心善「步數」做善款【多圖】
17:17 2024/03/12
關注關注組丨黃嘉雯與愛犬散步做運動　Carmaney人美心善「步數」做善款【多圖】
音樂女神丨海兒自揭剛成年被騙經歷　驚動父母到警局了解情況
13:15 2024/12/02
音樂女神丨海兒自揭剛成年被騙經歷　驚動父母到警局了解情況
東張女神丨王嘉慧化身性感嫦娥 　「東張女神」擁靚Package由低做起【多圖】
17:37 2024/09/17
東張女神丨王嘉慧化身性感嫦娥 　「東張女神」擁靚Package由低做起【多圖】
娛樂人物職業 演員 KOL 香港小姐

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心
KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心
急症室最長等候時間（01月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月07日 時間16:05）
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣
香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣