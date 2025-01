香港小姐︱黃嘉雯同屆港姐答應男友求婚　曾被前度男友爆出軌派帽

▲ 楊詠彤答應男友求婚。

【楊詠彤 / 香港小姐 / 港姐】與黃嘉雯同屆港姐楊詠彤(Katy)在賽前是大熱之一,可是最終未能入三甲。落選後,她沒簽約入TVB,做回模特兒工作,近年並轉型當KOL。

近日,楊詠彤在社交平台宣布男友向她求婚,她答應願嫁,寫道::「said YES!New year, new beginnings, and a forever with you.」在相中可見,男友在晚上於樹下單膝下跪求婚,楊詠彤笑容燦爛,但她沒透露男友身份。

香港小姐︱楊詠彤被揭黑材料

其實樣子甜美、身材高䠷的楊詠彤擁有42吋長腿,當時參選港姐被稱「10頭身港姐」。其實在2017年畢業於香港城市大學犯罪學的她,當年未參選港姐已獲封「城大校花」,因此被視為大熱之一,她更與另一港姐冠軍陳曉華老友,當年在其社交平台發現二人曾一同去北海道旅行。

可是Katy最後竟五強不入,大熱倒灶大,或與好參賽時被爆黑歷史有關,當年有報道指,她與商人前男友Vincent拍拖時,當男友是「人肉提款機」,要求男方定期買名牌作禮物、幫手找卡數,甚至為自己家人交屋租,影響形象。

楊詠彤又被指為心機女,在參選前另開一個IG帳戶,免被起底。她曾回應與Vincent是和平分手,二人拍拖兩年多以來財政獨立。

另外,在2020年ViuTV節目《調教你男友》當中一集,曾參加《全民造星》的YouTuber「阿餅」李玉庭自爆曾被前女友派帽,更一度激動落淚。

節目播出後,楊詠彤在IG Story發文反撃,留言指:「當年係邊個冇交帶玩失蹤無心戀愛而分手,感情從來係雙方的責任,冇反省相處方式就直接賴落對方…都過咗3年半仲要拎出嚟消費,成長吧!如果喊一喊可以做聖人,我諗我已經成仙了!」、「先提分手不可恥,自甘墮落才夠可恥。」鬧羅生門事件。

