僭建｜黃大仙下邨公屋窗外驚現僭建　晾衫架大如碌架床曬衣褲床單

▲ 黃大仙下邨公屋窗外驚現僭建，晾衫架大如碌架床曬衣褲床單。

【僭建物 / 房屋署 / 黃大仙】高處僭建十分危險，存在隨時掉落的可能性。近日，有人在Facebook「黃大仙區友」群組匿名發帖，指黃大仙下（二）邨龍盛樓大廈外牆有住戶的單位的露台僭建出大如碌架床的2曾晾衫架，晾曬衣物及床單。

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僭建｜晾衫架大如碌架床

樓主見僭建物質疑稱，「（黃大仙下（二）邨）龍盛樓可以僭建到咁呀？」，據圖片可見，涉事單位位於2或3樓，外觀相較其他單位多出不少空間，疑是僭建物，窗外的晾衫架如碌架床般，上層以塑膠布包裹，晾有衣褲，下層延伸至樓下單位窗頂，晾曬1張床單。

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僭建｜網民：公屋扣分！

此事引起熱議，不少網民指該僭建物誇張，亦十分危險，批評屋主離譜，「好離譜」、「好過份喎」、「好比心機整」、「管理已經失守」、「找管理處跟進，公屋扣分」。

僭建｜房署要求租戶清除現已完成

房屋署就此事回應稱，黃大仙下(二)邨屋邨辦事處上月巡查時發現龍盛樓有違規搭建物，屋邨辦事處職員已即時聯絡相關租戶，要求該租戶盡快移除相關違規建築，該租戶表示明白並已即時清理搭建物上的雜物，同時承諾盡快安排移除違規搭建物。

▲ 現時該租戶已完全移除違規搭建物。（資料圖片）

房署續稱，考慮到搭建物並不構成即時危險，租戶亦需時自行安排合資格人士進行移除，屋邨辦事處已在12月27日發出書面通知，要求該租戶在14日內移除違規搭建物。屋邨辦事處會繼續密切監察及跟進此事，該租戶現時已完全移除上述搭建物。

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