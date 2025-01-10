七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬鼠：運勢比往年提升5成

▲ 玄學家七仙羽師傅講解屬鼠人士於2025年的運程。

【七仙羽/七師傅2025蛇年運程/肖鼠/屬鼠】屬鼠人士無沖亦無合，整體運勢相對穩定，比往年提升5成，今年不用再「鼠頭鼠腦」，工作成功率亦會有所提升。不過要注意家中長者健康，七師傅說：「若果父母超過70歲要特別小心，因為屬鼠人士有「劍鋒」凶星，故家裡長輩容易跌倒或拐柴，所以長輩出入要小心。」

七仙羽師傅2025蛇年運程｜屬鼠者注意長輩健康

七師傅給予屬鼠人士的錦囊，要注意腸胃問題，特別是1984年出生的人士，七師傅說：「若果腸胃不適要如何舒緩呢？你可以抱著肚子唸一堆能量號碼『604440』，或者早上飲一杯小米粥，小米粥屬土，屬鼠人士今年要補充土的能量。」

最新影片推介：

七仙羽師傅2025蛇年運程｜七師傅點評運程：

肖鼠年份：1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020

事業運： 或會面臨一些壓力和新的工作任務，需要展現出色的適應和解決問題能力

或會面臨一些壓力和新的工作任務，需要展現出色的適應和解決問題能力 財運： 宜保持謹慎，避免不必要的大額支出，合理規劃財政狀況

宜保持謹慎，避免不必要的大額支出，合理規劃財政狀況 感情運： 單身者有機會遇到心儀對象，而有伴的則須進一步加強溝通與理解，保持關係和諧與穩定

單身者有機會遇到心儀對象，而有伴的則須進一步加強溝通與理解，保持關係和諧與穩定 健康運：應注意季節變化帶來的影響，積極調整生活習慣

七仙羽師傅2025蛇年運程｜肖鼠代表藝人

1996代表：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

1984年代表：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1972年&1960代表：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

相關報道：

七仙羽蛇年生肖運程｜2025蛇年12生肖運程 屬蛇：犯太歲年要多做善事

七仙羽蛇年生肖運程丨2025蛇年12生肖運程 屬馬：迎來「收獲之年」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】