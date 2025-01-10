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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬鼠：運勢比往年提升5成

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

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玄學家七仙羽師傅講解屬鼠人士於2025年的運程。

七仙羽/七師傅2025蛇年運程/肖鼠/屬鼠】屬鼠人士無沖亦無合，整體運勢相對穩定，比往年提升5成，今年不用再「鼠頭鼠腦」，工作成功率亦會有所提升。不過要注意家中長者健康，七師傅說：「若果父母超過70歲要特別小心，因為屬鼠人士有「劍鋒」凶星，故家裡長輩容易跌倒或拐柴，所以長輩出入要小心。」

七仙羽師傅2025蛇年運程｜屬鼠者注意長輩健康

七師傅給予屬鼠人士的錦囊，要注意腸胃問題，特別是1984年出生的人士，七師傅說：「若果腸胃不適要如何舒緩呢？你可以抱著肚子唸一堆能量號碼『604440』，或者早上飲一杯小米粥，小米粥屬土，屬鼠人士今年要補充土的能量。」

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七仙羽師傅2025蛇年運程｜七師傅點評運程：

肖鼠年份：1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020

  • 事業運：或會面臨一些壓力和新的工作任務，需要展現出色的適應和解決問題能力
  • 財運：宜保持謹慎，避免不必要的大額支出，合理規劃財政狀況
  • 感情運：單身者有機會遇到心儀對象，而有伴的則須進一步加強溝通與理解，保持關係和諧與穩定
  • 健康運：應注意季節變化帶來的影響，積極調整生活習慣

七仙羽師傅2025蛇年運程｜肖鼠代表藝人

1996代表：

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1984年代表：

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1972年&1960代表：

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