七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬牛：踏入蛇年減吃一類食物

▲ 玄學家七仙羽師傅講解屬牛人士於2025年的運程。

【七仙羽/七師傅2025蛇年運程/肖牛/屬牛】屬牛人士要注意家庭關係，因為跟家人少溝通而引致爭吵，七師傅建議要多跟家人聊天，了解下大家的想法，另外家中長輩容易患心臟疾病，故要多吃蕃茄、紅棗等紅色食材有助護心。

七仙羽師傅2025蛇年運程｜屬牛者腸胃易出問題

七師傅給予屬牛人士的錦囊，建議夜間時要好好充電，她說：「睡覺前左手要拿著一些水晶，有助你補充一下頻率。」另外年輕的屬牛朋友要注意腸胃，七師傅說：「今年別吃太多高澱粉質食物，因為易引起腸胃不適，加上屬牛人士體質是容易腹瀉和肚脹。」

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七仙羽師傅2025蛇年運程｜七師傅點評運程

肖牛年份：1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2010、2022

事業運： 年初可能會感到壓力較大，特別是在職場上需面對一些競爭與溝通的考驗

年初可能會感到壓力較大，特別是在職場上需面對一些競爭與溝通的考驗 財運： 建議保持謹慎，避免過度消費或冒險性投資

建議保持謹慎，避免過度消費或冒險性投資 感情運： 已婚者須多花時間在家庭與伴侶的關係維護，單身者則有機會在下半年遇到理想對象

已婚者須多花時間在家庭與伴侶的關係維護，單身者則有機會在下半年遇到理想對象 整體：這一年是自我成長與學習的一年，透過努力將有所收穫。

七仙羽師傅2025蛇年運程｜肖牛藝人代表

1997年代表：

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1985年代表：

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1973&1961代表：

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