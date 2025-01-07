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寒冷天氣丨寒潮襲港周四一夜跌8°C　實測1款熱飲可持續暖身1小時

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

周四起，本港氣溫顯著下降，周末早上寒冷。（梁偉榮攝）

【寒冷天氣/保暖大法/寒流】踏入2025年，本港將迎來寒冷天氣。天文台周二（7日）預測，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋南海北部及華南沿岸。本周四（9日）起氣溫顯著下降，周末早上寒冷。

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Healthy Life︱打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

寒冷天氣丨周四起氣溫顯著下降

天文台預計本周四（9日）稍後氣溫顯著下降，周三（8日）下午低8度；星期五及周末期間早上寒冷，市區氣溫在12度左右，最高氣溫介乎17、18度。而根據自動分區天氣預報顯示，周五至周末期間，最寒冷時間是清晨7時。周五清晨7時石崗跌至9度，打鼓嶺僅得7度；而在周六清晨7時，分別有5區氣溫預料得個位數，有4區分別是石崗、上水、大埔、大學站錄得9度，而打鼓嶺只得7度，相當清涼：

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保暖大法丨實測6款保暖熱飲 頭號飲品可持續暖身1小時

天氣寒冷，早上一杯熱飲最能保暖。日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》就曾找出6款熱飲，包括薑茶、咖啡、甘酒、綠茶、朱古力及紅茶，並實測哪款飲品的暖身效果持續最久。節目邀請了6位女生坐在攝氏20度的房間內，讓她們分別飲用200毫升、60度的熱飲，之後再測量她們的體溫，最遲回落至平均體溫（即36.2度）者勝出。最終測試結果顯示，一款常見熱飲在6款飲品中暖身效果最佳，可維持59分鐘。石田醫生指，該款飲品含有可可多酚，能夠促進血液循環，令體溫上升的效果顯著。

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