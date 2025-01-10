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個人衛生｜情侶遊日驚揭女友一套內衣褲着足6日　潔癖男友聽「解釋」極崩潰

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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情侶遊日驚揭女友一套內衣褲着足6日，潔癖男友聽「解釋」極崩潰。

【内衣／衛生習慣／細菌】近日台灣有一名男網民發文大呻，與女友同居後發現對方衛生習慣極差，兩人最近出國旅遊時，女友更只帶一套内衣褲，且穿6天都不清洗，令有潔癖的他大感崩潰。

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個人衛生｜女友衛生習慣極差欲分手

台灣一名男網友近日在Dcard討論區以「女友衛生習慣太差想分手…」為題發文，指女友一直以來都是「香噴噴的漂亮女孩」，結果同居後竟發現對方其實「很不修邊幅」，比如碗會放3天不洗；垃圾廚餘放一個禮拜都不丟；洗澡完排水孔的頭髮不撿等等，令他直言「真的快把我這個潔癖人逼瘋」。

雖然叫她做她也是會做，但我能感覺她覺得我很小題大作，感情也因此降溫了不少。

個人衛生｜女友出國帶一套内衣褲着足6日

而兩人吵架的導火線是上個月樓主與女友去日本旅行一個星期，當時女友只帶了一套内衣褲出國，「就是出發時身上穿的那件」，當他詢問女友原因，對方竟解釋，「日本都乾冷，不會流汗，完全沒必要增加行李重量」。

我想到要跟穿了六天同樣內衣褲的人躺在同一張床上，真的很不能接受。

於是樓主追問女友是否會每天洗一洗睡前掛在房間晾乾，女友則回答因為鋼圈内衣太常洗會變形，所以不需要。樓主便主動提出可以幫她買快乾無鋼圈，並幫她清洗，而女友則以「不想給別人清潔她的私密衣物」為由拒絕了樓主。

我當下實在是有點生氣了，她交往前就知道我有潔癖怎麼還會問我這種問題？捫心自問日常生活我已經夠遷就她的「隨意」了，大小家事也都是我在處理，要是她可以打理好自己，誰想要當老媽子一直碎碎念？

自此之後，樓主與女友冷戰了近一個月，更令樓主浮現出「難道是我們不適合嗎」的想法，一方面他認為是不是自己太吹毛求疵，又覺得女友未有體諒他，「這段感情好像走不下去了」，但他偶爾又會想起交往時甜蜜的場景而感到不捨，故詢問網民意見。

個人衛生｜網民斥女友行徑噁心勸分手

帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛表示女友行徑太噁心，勸樓主分手，「我不算潔癖人但愛乾淨，完全無法想像另一半不換內裡，衛生堪憂會是多麼可怕的事」、「我也不算太潔癖，但這太誇張了…」

亦有網民表示，女友的行為恐引發健康問題，「女生本來就很容易得婦科病要注重清潔 內褲穿一個禮拜是三小，根本就不是出不出汗的問題欸」、「內衣可以不用每天洗，但是內褲要，女生會流分泌物，或是小便後就算用衛生紙擦也不一定乾淨，她一定私密處常常感染的人吧」。

更多網民留言請看：

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清洗内褲｜正確清洗內褲5個步驟

台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒曾指出，内褲因長期與身體持續接觸，含有滿滿的細菌，更帶有「超級抗藥性細菌」。對此，他提出了正確清洗內褲的5個步驟，以保持衛生：

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