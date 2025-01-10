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抗流感︱感冒病毒致發燒肚瀉超辛苦　中醫教紓緩症狀措施：1款藥油減病邪蔓延

醫生診症室

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

感冒病毒致發燒肚瀉超辛苦　中醫教紓緩症狀措施：1款藥油減病邪蔓延

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Healthy Life︱打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

中醫重視「治病必求於本」，認為所有風邪病毒入侵人體的途徑必由皮毛進入。因此，中醫論述：善治者治皮毛，其次治肌膚，再者治筋脈，然後治六腑，最後治五臟，治五臟者半死半生也。

發燒紓緩症狀措施

1. 薄荷腦藥油使用：

  • 咽喉和氣管：塗抹含34%薄荷腦的清涼肌肉紓緩藥油，減少風寒病邪蔓延。
  • 鼻部：塗在鼻軟骨，紓緩流鼻水症狀。
  • 肩膀和胸背：塗抹藥油以清涼降溫，疏風散熱。

2. 降溫方法：

  • 前額和頭頂：塗抹藥油，有助於醒腦開竅和降溫退燒。
  • 腹部：塗抹藥油有助紓緩腹痛，並使用熱敷法（包裹保鮮紙，搭配熱水袋焗20-30分鐘）。

3. 推拿散熱：

  • 前額推散：用掌心推散風邪熱。
  • 頸部推拿：紓緩氣管，防止肌肉緊張。
  • 後枕推拿：由後枕推向肩背，幫助散熱。

感染風寒病毒的紓緩症狀措施

如有感染風寒病毒的症狀，不要等到症狀嚴重，因為病毒由鼻咽入侵肺部，應立即使用約1:10的鹽水沖洗鼻腔和口腔深處，以減少病毒蔓延至氣管（引起咳嗽、嘶哮、支氣管及肺部等問題）。

1. 減少病毒蔓延：使用鹽水沖洗鼻腔和口腔深處。

2. 使用薄荷腦藥油：

  • 塗於鼻樑軟骨：薄荷具有消炎抗菌、祛痰止咳的功能。
  • 塗於額頭和肩背：有疏風、降溫的效果。
  • 塗於咽喉和氣管：可有助減低病邪蔓延至肺部。

3. 熱敷法：若症狀嚴重，可以在胸肺背部塗上薄荷腦藥油後，再用保鮮紙包裹，焗20-30分鐘，有助於減輕由病邪感染的症狀。

肚瀉紓緩症狀措施

1. 薄荷腦藥油使用：腹部塗抹含薄荷腦的藥油，順時針擦拭。

2. 熱敷法：蓋上保鮮紙，再用暖水袋敷，注意溫度控制在40°C，避免過熱。

注意事項

這些方法可以作為紓緩症狀措施，但不能替代專業醫療建議。若症狀持續，務必請教家庭醫師。使用方法後若無改善，請盡快向專業醫師諮詢。如對產品有任何疑問，使用前請先諮詢醫生的意見。

註冊中醫師 黃天賜

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撰文 : 黃天賜 註冊中醫師

欄名 : 健康專家專欄

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