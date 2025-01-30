七仙羽2025蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬虎：出行容易遇上小波折【附影片】

▲ 玄學家七仙羽師傅講解屬虎人士於2025年的運程。

【七仙羽/七師傅2025蛇年運程/肖虎/屬虎】屬虎人士於蛇年整體運程相比往年差，因為今年「犯太歲」，除了拜太歲外，可以多望「老虎眼」，以形補形。

要注意眼睛問題，容易出現視力衰退、青光眼以及白內障等眼疾，七師傅建議：「每次看手機時一定要打開窗簾或者開燈，很多時候我們在漆黑環境下使用手機，這樣會令眼睛更差，或者直接放下手機去睡覺。」

七仙羽師傅2025蛇年運程｜屬虎者易有眼疾

七師傅給予屬虎人士的錦囊，建議出行時要注意安全，她說：「會突然覺得周身骨痛、身體不適或者睡覺期間抽筋，所以要注意氣血問題，別吃太多生冷食物。」

七仙羽師傅2025蛇年運程｜七師傅點評運程：

肖虎年份：1938、1950、1962、1974 、1986 、1998 、2010 、2022

事業運： 面臨的壓力與競爭將促使你提升自我，雖然過程可能會遇到一些波折，但透過努力與堅持，可克服大部分的挑戰

面臨的壓力與競爭將促使你提升自我，雖然過程可能會遇到一些波折，但透過努力與堅持，可克服大部分的挑戰 財運： 狀況需要謹慎管理，避免過度投機或不必要的大額支出

狀況需要謹慎管理，避免過度投機或不必要的大額支出 感情運：無論是單身或已婚者，都應更加注重溝通與理解，以維護和諧的關係

七仙羽師傅2025蛇年運程｜屬虎藝人代表

1998年代表：

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1986年代表：

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1974年代表：

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1962年代表：

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七仙羽師傅2025蛇年12生肖運程全集：

七師傅蛇年12生肖運勢排行榜 屬雞續當旺2個生肖犯雙重太歲

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