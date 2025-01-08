升中面試︱升中面試自我介紹最強攻略　專家教分4部份部署切忌做1行為【附校長貼士天書】

▲ 升中面試前，先看看升學專家的面試貼士先！

【中一自行分配學位2025/中一面試/官津中學/直資中學】2025/26學年中學學位分配辦法（中一派位）自行分配學位，由1月2日起至本月16日接受申請，各位學生可以向心儀的兩間中學遞表，而大部分的中學都在2月尾至3月頭進行面試，TOPick早前就請來御學軒集團創辦人兼升學面試首席顧問鄧家豪(Gary）開LIVE，分享升中面試攻略。

▲ 升學專家鄧家豪上來TOPick開live，分享升中面試貼士重點！（陳慧安攝）

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對於一個小六學生來說，對上一次面試很可能是幼稚園階段，而自行分配學位只接受申請兩間津校，學生該如何準備充足去面試心儀的中學，而面試中自我介紹的環節，該如何部署令老師留下深刻的印象？對此擁有16年升學教育經驗的Gary為大家解答。

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面對高才通的競爭，Gary表示學生一定要做足準備，「我經常跟家長或同學說，面試現在佔分一般3成至5成已經很多。同學一定要在面試前習以為常去表達自己，肯說、肯去表達自己，家長可以跟子女每天都問問題，讓他肯回答，例如看完短片或網上資料，去複述一下，學習表達溝通能力。」

升中面試︱說話需要有條理及系統切忌「一輪嘴」

性格內向的學生，面試一定會較為輸蝕，但性格外向，不停說話就一定很出色？Gary表示說話需要有系統、條理及組織，切忌「一輪嘴」雞啄唔斷。特別是自我介紹的環節。

▲ 升學專家鄧家豪從事教育行業16年，經驗豐富。（陳慧安攝）

升中面試︱Gary分享了自我介紹時要注意的4大點，

升中面試︱1.基本資料不用講，不是查家宅

生日日期、家庭成員、自己是男仔或女仔、住所地址這些不用說，「申請表中，很多資料已經寫了，老師知道的，面試是給學校深入了解你多點。所以一開始可以先說自己的名字，在哪間小學就讀，今天我就來參加這個面試，就夠了。」

升中面試︱2.介紹自己的性格和興趣

Gary表示第二部份要突顯自己的性格和學校生活，「我很喜歡音樂、我很喜歡體育或者我很喜歡寫作，我是一個很開朗的人很喜歡團體運動，我是學校足球隊的隊員，我是一個中場，我之前參加過很多比賽,其中我在某某比賽中得到過冠軍,當時我都很開心，入了兩球。」

Gary說:

老師可能一天都見了幾百個同學，他想一句話知道你的特性是什麼，你是怎樣的人？

升中面試︱3.分享校內成績表現

Gary表示第三部份要突出自己的優點，「有些同學很厲害文武全才，你說完我是一個出色的運動員,也說一下我的成績表現得很出色，當中最喜歡什麼科目，譬如在這些科目裡面，我在哪幾次的考試裡面，我也是名列前茅的，拿了什麼成績，主要就說自己的優點。」

但Gary強調說成績時要注意「時效性」，不要將幼稚園、小一及小二的成績都拿出來說，「盡量說近期，兩年左右就OK。」

▲ 升學專家鄧家豪，上來TOPick開live，接受主持Mimi訪問，學生家長可以隨時點擊重溫片段。（陳慧安攝）

升中面試︱4.表達選擇入讀的原因

最後結尾需要表現出來誠意，說一下中學的特色，「我很喜歡劍擊，你們學校劍擊隊的表現很出色,資源也很充足，我相信我在這方面也會發展更多，學術氛圍很好，我在這裏一定可以更加精進，我的學業可以做得更加好。」Gary指這樣的結尾讓人覺得感覺「你有做功課，你的特質和這個學校是相似的。」

Gary強調結尾的部分，不要說

我覺得這間中學很好，這類很籠統的答案。

升中面試︱面試前準備

1.衣著

Gary建議盡量穿校服，不要有太多飾物，給人感覺乾淨整齊就好。如選擇穿便服，男孩子穿長褲或女孩子穿長裙，不需要特意打扮得很花枝招展，事前記得要燙好衣服。

2.不要遲到

Gary建議同學早半小時到場準備，不是早15分鐘，「第一，你可能去錯地方，中學有時兩三間合在一起，很容易去錯門口。第二，同學可能要去洗手間,可能整頭都是汗要抹汗平復心情。另外，越早給多些時間去適應新地方，如果很匆忙，只剩下一兩分鐘，到了馬上趕去面試室，心裏面的壓力更大，所以建議早到半小時。」

Gary還在足本片中分享很多升中面試攻略，包括小組討論如何部署？Rank Order如何影響排位？直資/津校/國際學校的升學前景？直資學校面試與津校面試的不同之處等。

請看足本版

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