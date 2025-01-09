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財爺外訪｜陳茂波籲印尼企業來港上市　可同時接觸內地和國際資金

政治

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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財政司司長陳茂波在印尼推廣香港優勢及機遇。（政府新聞處圖片）

正於印尼訪問的財政司司長陳茂波今日在雅加達出席貿發局舉辦的「成就機遇．首選香港」論壇，向逾1,500名印尼和東南亞的工商、金融、創科領袖，介紹了香港在金融服務、綠色科技，以及高增值供應鏈管理服務方面的優勢。

陳茂波表示，印尼企業來港上市可同時接觸到內地和國際資金，鼓勵當地的基建項目可通過上市、房地產投資信託基金、債券乃至把基礎設施項目證券化等多種途徑籌資。

他又指出，地緣政治緊張下，許多企業都在尋求透過重新整合其產業鏈和供應鏈來分散風險。他們都需要貿易融資、財資管理、物流管理、專業顧問等服務。作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，香港正正可以提供這些服務，歡迎印尼公司在香港設立國際或區域業務總部、財資中心及供應鏈管理中心。

晤印尼財政部長等高官 商加強雙邊經貿

另外，陳茂波今日分別與多名印尼政府高層官員會面，包括財政部長、經濟事務統籌部部長、投資和下游產業部部長，以及貿易部副部長。介紹香港優勢和發展機遇，並與他們商討如何加強雙邊經貿、金融和創新科技領域的合作。陳茂波歡迎他們訪港，並率領商務代表團到訪香港和粵港澳大灣區，發掘更多商機。

陳亦也拜會了中國駐印尼大使王魯彤，就中國和印尼的雙邊關係，以及加強香港與印尼之間的經貿關係等交換意見。

他明日會繼續在雅加達的行程，當地時間下午會啟程回港。

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