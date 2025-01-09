國際航運中心｜運流局：目標六月前成立新的香港海運港口發展局

▲ 立法會昨日討論如何提升香港國際航運服務中心地位。（資料圖片）

署理運輸及物流局局長廖振新表示，目標於今年年中之前成立新的香港海運港口發展局。

立法會昨日通過「提升香港國際航運服務中心地位」的議員議案。廖振新總結發言時表示，正在努力推動智慧港口發展，以增強港口競爭力。政府自2023年就特定貨物交付流程進行試行計劃，業界反應相當正面。經總結運作經驗後，將全面推行港口社區系統，目標是在二○二五年底前完成構建系統，具貨物追蹤、實時運輸資訊、電子資訊及文件存取、港口數據分析等功能，計劃於今年年初向立法會申請撥款。

提出議案的法律界議員林新強，選委界議員陳沛良關注到海商法及海事保險人才的培訓。

廖指，在海事法律人才方面，政府一直透過有關計劃，資助兩所海事大學的合資格學生於香港大學修讀普通法碩士課程，培養熟悉香港與內地法律制度及海商法專業領域的專業人才。他們畢業後需在香港從事海運業全職工作至少一年，據了解，大部分學生於畢業後在本港從事與法律及海運業相關工作。

培訓資助計劃將涵蓋海事保險業

海事保險方面，香港海運港口局人力資源發展委員會轄下的工作小組，正籌劃擴展海事人才培訓資助計劃，以涵蓋海事保險業，預計該項計劃可於今年年底前正式推出。

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