輔助生育丨立法會討論輔助生育條例草案　因醫學原因接受輔助生育可獲扣稅10萬

立法會今日審議《2024年稅務（修訂）（關於輔助生育服務開支的稅項扣除）條例草案》，建議不育夫婦，以及因化療、電療、外科手術或其他醫學治療而可能導致喪失生育能力的癌症或任何其他病人，接受輔助生育服務可獲扣除上限為10萬元的開支；已婚納稅人及其配偶兩人合共的扣除開支上限均為10萬。有關開支在支付的課稅年度中扣除，而非接受相關服務的年度。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，因醫學理由包括不育或因個別特殊原因可能引致不育，可以獲稅項扣除。李夏茵指，不育的成因眾多，可以涉及男方或女方。基於現時遲婚和遲生育的趨勢，隨着女性的年齡增長，不育的機會率會相對增加。

非醫學理由冷凍配子 暫無法扣稅

李夏茵指，對於不是因為醫學理由，即無不育問題或沒有接受可能引致不育的醫學治療的人士，若選擇接受冷凍配子服務，開支將不能夠獲稅項扣除。他亦表示，輔助生育服務無法完全逆轉女性生理上生育的年齡限制，婦女的生育能力會隨着年齡增長而急速下降，即使有冷凍配子或胚胎等服務，亦未必可以成孕。另外，不少人忽略了接受冷凍配子服務時，進行入侵性醫療程序的風險。

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