牙科街症丨衞生署：不存在抽籤黨代抽增加中籤機會　市民應慎防受騙

▲ 牙科街症上周起轉為以網上抽籤作登記。(曾耀輝攝)

衞生署牙科街症改用網上電子抽籤系統一個多星期，衞生署今(7日)表示，就有指有「抽籤黨」收取市民費用，在牙科街症網上登記系統系統代他人抽籤，署方指網上登記系統公平公正，不存在「抽籤黨」代抽增加中籤機會，提醒市民慎防受騙。

衞生署發言人表示，系統只接受實名登記，須填報個人資料，包括姓名和身份證明文件號碼，每人每日只限登記一次。電腦隨機抽籤絕不經人手，中籤後亦不能轉讓，故此付費予他人代為登記，絕不能增加中籤機會。

​衞生署提醒市民，切勿隨意披露個人資料，或在網上以報酬委託陌生人登記牙科街症，以免招致損失。如市民懷疑被報道所指的「抽籤黨」詐騙，應立即報警。衞生署已加派人手免費協助有需要的市民登記及使用系統。任何人士如需協助登記，可於早上8時30分至11時30分前往任何一間牙科街症服務診所，由職員協助進行登記，費用全免。市民亦可在當日下午12時30分後登入系統查詢抽籤結果，或於上午9時至下午5時辦公時間內致電熱線2892 2111查詢。

成功獲分配名額的人士會收到手機短訊通知，必需於接受牙科服務當日早上8時30分帶同登記時使用的身份證明文件親身前往指定的診所登記就診。為協助市民識別真偽，衞生署的短訊只會以附有『#』號的『#DH-DENT GP』發送人名稱發出，短訊不會附有超連結。

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