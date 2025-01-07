年宵花市｜將軍澳東港城室內花市明開鑼 楊小龍：蘭花銷情料按年增5%
撰文： 梁薾心
發布時間： 2 小時前
最後更新： 9 分鐘前
2025乙巳蛇年將至，不少市民買年花應節。將軍澳東港城室內花市明日（8日）開鑼，一連21日有逾百款蘭花及年花發售。
「蘭花大王」千葉園始創人楊小龍預料，今年整體蘭花銷情按年增5%。香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春則預計，市民今年會用800至1,000元買年花，按年微升。
本地花農培植8款全新蘭花
東港城第19屆新春花展會「花韻迎春」，明日（８日）起至年廿九（28日）在東港城１樓中庭舉行，有逾百款蘭花及年花發售，包括19款本地培植的香港蝴蝶蘭及日本蘭花，當中8款更是全新品種，如「粉蝶朝陽」、「醉霞蘭」、「暖陽春曦」等。
楊小龍指，花期長達兩個月以上的蘭花，近年成為港人大熱，就連年輕家庭都爭相搶購。適逢今年農曆新年承接月初的長假期，節日氣氛濃厚，市民消費意欲明顯增強，料整體蘭花銷情按年增5%。他又指，市民愈來愈傾向選購高質且小巧的蘭花，故今年主打提供小型蘭花盆栽。
賴榮春：市民用800至1,000元買年花
新一代蘭花才子楊尹俊則指，本地培植的日本蘭花花瓣較大，顏色及色紋變化多，備受中高端市場熱捧。去年引入人工智能（AI）研發的日本蘭花備受歡迎，故今年乘勝追擊，再次培植出多款新日本蘭花，去年聖誕節已陸續收到家用及商務客的訂單，有信心整體銷情會破紀錄。
賴榮春就稱，近期市況回暖，市面人流及消費均較以往興旺，加上購買年花送禮或自用，是農曆新年的習俗，料市民今年會用800至1,000元買年花；又提到今年特意為花市引入多款吉祥年花禮籃，祝願市民花開富貴。
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